Pachuca vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡La jornada doble llega a su cierre con mucho en juego! Pachuca recibe a Cruz Azul en el Estadio Hidalgo en un enfrentamiento que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la Liga MX. Los Tuzos necesitan recuperar terreno después de caer en la clasificación, mientras que La Máquina quiere aprovechar su gran momento ofensivo para consolidarse entre los primeros puestos.

La diferencia en la tabla refleja dos realidades distintas: Pachuca ocupa el puesto 14 con 13 puntos y está obligado a reaccionar, mientras que Cruz Azul es quinto con 20 unidades y busca seguir sumando para fortalecer su posición rumbo a la Liguilla.

Aunque los hidalguenses intentarán aprovechar su condición de local, los cementeros llegan con la confianza por las nubes después de conseguir una goleada contundente. Todo apunta a un encuentro intenso, con oportunidades para ambos equipos y una batalla táctica que podría definirse por pequeños detalles.

Pachuca quiere reaccionar y mantener su fortaleza como local

Los Tuzos del Pachuca afrontan este compromiso con la necesidad de dejar atrás su reciente tropiezo ante Monterrey. La derrota los hizo caer hasta el puesto 14 de la clasificación, una posición que aumenta la presión sobre el equipo en esta etapa del campeonato.

Con 13 puntos, Pachuca necesita recuperar la regularidad y comenzar a encadenar resultados positivos si quiere mantener vivas sus aspiraciones de acercarse a la zona de clasificación.

Uno de los aspectos que puede jugar a su favor es su racha invicta como local. El Estadio Hidalgo representa una oportunidad para cambiar la dinámica y recuperar la confianza ante un rival que atraviesa un momento ofensivo extraordinario.

En ataque, Oussama Idrissi será una pieza importante gracias a su capacidad para encarar, desbordar y generar peligro por las bandas. Su desequilibrio puede abrir espacios en la defensa cementera y permitir que el conjunto hidalguense encuentre mejores posiciones para finalizar sus jugadas.

Por su parte, Rodolfo Pizarro tendrá la responsabilidad de aportar claridad en la construcción ofensiva y conectar el mediocampo con los delanteros. La principal referencia en el área será Salomón Rondón, cuya contundencia podría marcar diferencias si recibe balones en condiciones favorables.

Para competir ante Cruz Azul, Pachuca necesitará combinar creatividad con disciplina defensiva. Perder el control del mediocampo o conceder demasiadas oportunidades podría complicar seriamente sus posibilidades de sumar en casa.

Cruz Azul llega encendido tras una goleada de autoridad

La Máquina Cementera visita Pachuca en uno de sus mejores momentos recientes. El equipo celeste ocupa la quinta posición con 20 puntos y llega después de aplastar 5-0 a Juárez, un resultado que confirmó su capacidad para generar peligro y castigar a sus rivales.

La goleada también representa un impulso anímico importante antes de un partido exigente como visitante. Cruz Azul sabe que una nueva victoria le permitiría mantenerse cerca de los primeros lugares y reforzar su candidatura para llegar en buenas condiciones a la Liguilla.

La generación de juego será fundamental para sostener ese nivel. Charly Rodríguez y Agustín Palavecino tendrán un papel clave en la circulación del balón, la creación de oportunidades y la conexión con los hombres de ataque.

En la zona ofensiva, Nicolás Ibáñez será la referencia encargada de aprovechar los servicios de sus compañeros y convertir las llegadas en goles. Si La Máquina consigue mover el balón con velocidad y encontrar espacios entre las líneas de Pachuca, tendrá posibilidades de repetir una actuación contundente.

Sin embargo, el conjunto cementero no debe confiarse. Los Tuzos buscarán aprovechar su localía y cuentan con futbolistas capaces de generar peligro en pocos toques. La clave para Cruz Azul será mantener el equilibrio y evitar que el partido se convierta en un intercambio descontrolado de ataques.

Pachuca vs Cruz Azul: las claves del partido

El encuentro presenta un contraste entre la necesidad de reacción de Pachuca y el buen momento que vive Cruz Azul. Estas son las principales claves que podrían determinar el resultado:

El desequilibrio de Oussama Idrissi: el extremo puede generar problemas si consigue superar a sus marcadores y encontrar espacios para asistir o buscar el remate.

el extremo puede generar problemas si consigue superar a sus marcadores y encontrar espacios para asistir o buscar el remate. La conexión entre Charly Rodríguez y Palavecino: el control del mediocampo permitirá a Cruz Azul organizar sus ataques y abastecer a Nicolás Ibáñez.

el control del mediocampo permitirá a Cruz Azul organizar sus ataques y abastecer a Nicolás Ibáñez. La contundencia de Salomón Rondón: Pachuca necesitará aprovechar sus oportunidades ante un rival que llega con confianza después de marcar cinco goles en su último partido.

Pachuca necesitará aprovechar sus oportunidades ante un rival que llega con confianza después de marcar cinco goles en su último partido. La solidez defensiva de La Máquina: contener las transiciones de los Tuzos será esencial para evitar que el conjunto local explote los espacios.

contener las transiciones de los Tuzos será esencial para evitar que el conjunto local explote los espacios. El factor del Estadio Hidalgo: Pachuca buscará prolongar su invicto en casa, aunque Cruz Azul llega con la motivación de imponer su buen momento y aprovechar sus antecedentes favorables en este inmueble.

El primer gol podría ser decisivo. Si Cruz Azul se adelanta, Pachuca tendría que asumir mayores riesgos y dejar espacios que podrían favorecer a los visitantes. Si los Tuzos golpean primero, La Máquina deberá demostrar paciencia para remontar ante un rival que buscará proteger su ventaja.

Pronóstico Pachuca vs Cruz Azul: ¿quién ganará en el Estadio Hidalgo?

Pachuca tiene argumentos para competir, especialmente por su fortaleza como local y el talento ofensivo de Idrissi y Rondón. No obstante, su posición en la tabla y la derrota sufrida ante Monterrey reflejan la necesidad de mejorar su regularidad.

Cruz Azul llega con mejores sensaciones, una ofensiva en pleno funcionamiento y la confianza que proporciona una victoria por 5-0. La combinación de Charly Rodríguez, Agustín Palavecino y Nicolás Ibáñez puede marcar diferencias frente a una defensa que deberá mantenerse concentrada durante los 90 minutos.

Se espera un partido disputado, con Pachuca intentando aprovechar los espacios por las bandas y Cruz Azul buscando imponer su volumen ofensivo. Los Tuzos podrían encontrar el camino al gol, pero el momento de La Máquina y sus antecedentes recientes en este estadio inclinan la balanza a favor del conjunto celeste.

🔮 Nuestro pronóstico: Pachuca 1-2 Cruz Azul

Pronosticamos una apretada victoria de Cruz Azul por 2-1 sobre Pachuca.

La Máquina tiene argumentos para llevarse los tres puntos, aunque probablemente deberá trabajar para superar a un rival que buscará hacerse fuerte ante su afición. El desequilibrio ofensivo de los cementeros podría terminar marcando la diferencia en un duelo que promete intensidad hasta el silbatazo final.

Una victoria permitiría a Cruz Azul mantenerse firme en la parte alta de la clasificación, mientras que Pachuca necesitará reaccionar cuanto antes para no alejarse de la pelea por la Liguilla.

Last modified: octubre 21, 2026