Balón de Oro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Ganadores, Nominados, Resultado 2026

Copas Internacionales

¡La noche más prestigiosa del fútbol mundial promete una gala inolvidable! La septuagésima edición del Balón de Oro llega con una ceremonia histórica desde el emblemático Teatro Palladium de Londres, donde las grandes estrellas del balompié buscarán consagrarse como los mejores del planeta. Entre campeones del mundo, goleadores extraordinarios, jóvenes talentos y leyendas consagradas, la votación promete abrir un debate que dará mucho de qué hablar.

La batalla por el premio masculino luce especialmente competida, mientras que en la categoría femenil la ausencia de Aitana Bonmatí cambia por completo el panorama. Además, el fútbol mexicano tendrá motivos especiales para seguir de cerca una gala en la que Scarlett Camberos y el Club América aparecen entre los nominados.

¿Quién levantará el trofeo más codiciado del fútbol? Aquí repasamos a los principales candidatos y presentamos nuestro pronóstico para esta edición del Balón de Oro.

Balón de Oro masculino: Harry Kane, Lamine Yamal y Mbappé protagonizan la batalla

La categoría masculina llega con una competencia que promete emociones hasta el último momento. El impacto de la Copa del Mundo podría convertirse en un factor determinante para los periodistas encargados de elegir al ganador, pero los números individuales y los títulos colectivos también tendrán un peso importante.

Harry Kane, el goleador que amenaza con quedarse con todo

Harry Kane aparece entre los principales candidatos gracias a una impresionante cifra de 73 goles en el año. El delantero inglés ha construido su candidatura a partir de su extraordinaria capacidad frente al arco, convirtiéndose en uno de los nombres más fuertes de la contienda.

Su producción ofensiva lo coloca en una posición privilegiada, especialmente en una temporada en la que la regularidad goleadora puede marcar diferencias. Sin embargo, en una votación de esta magnitud, los goles no siempre son suficientes: el rendimiento en los grandes escenarios y el peso de los títulos también pueden inclinar la balanza.

Kane tiene argumentos para soñar con el reconocimiento individual más importante de su carrera, aunque la competencia será feroz.

Lamine Yamal, la joven estrella que busca hacer historia

Con apenas 19 años, Lamine Yamal se presenta como uno de los candidatos más atractivos de la gala. El talento del Barcelona llega respaldado por una temporada de enorme impacto, marcada por la conquista de la Copa del Mundo con España y el título de LaLiga con el conjunto blaugrana.

Su irrupción representa mucho más que una promesa de futuro. Yamal se ha convertido en una figura capaz de decidir partidos, desequilibrar defensas y asumir protagonismo en los escenarios más exigentes.

La combinación de juventud, talento y títulos puede resultar determinante en la votación. Si logra imponerse, su consagración representaría un momento histórico para el fútbol mundial y confirmaría el ascenso de una nueva generación de estrellas.

La gran pregunta es si los votantes apostarán por el impacto de su temporada y el peso de sus conquistas para colocarlo por encima de rivales con cifras individuales extraordinarias.

Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi siguen en la pelea

La lista de aspirantes no termina con Kane y Yamal. Kylian Mbappé también aparece como un contendiente de enorme peso, respaldado por su condición de Bota de Oro del Mundial y sus 42 goles con el Real Madrid.

El delantero francés cuenta con una capacidad goleadora excepcional y una trayectoria que lo mantiene entre las figuras más importantes del planeta. Su candidatura dependerá de cuánto pesen sus estadísticas y actuaciones en los encuentros de mayor relevancia.

Erling Haaland, por su parte, vuelve a representar una amenaza gracias a su instinto goleador y su capacidad para dominar las áreas. Lionel Messi tampoco puede descartarse en una conversación que reúne a varias de las figuras más influyentes de la época.

Con tantos nombres de primer nivel, la votación promete convertirse en una auténtica batalla de argumentos: goles, títulos, actuaciones decisivas y el impacto de cada jugador durante la temporada.

Balón de Oro femenil: Alexia Putellas busca su tercer galardón

La categoría femenina también presenta una carrera llena de expectativas. La ausencia por lesión de Aitana Bonmatí, tricampeona del premio según el escenario planteado para esta gala, modifica las previsiones y coloca a Alexia Putellas en una posición privilegiada.

La futbolista del Barcelona, ganadora en dos ocasiones del Balón de Oro, aspira a conquistar su tercer reconocimiento después de liderar una temporada histórica para el conjunto blaugrana, marcada por la conquista de cuatro títulos.

Putellas posee experiencia, jerarquía y una trayectoria que la respalda en las grandes citas. Su candidatura combina el rendimiento individual con el éxito colectivo de un Barcelona que continúa siendo una referencia del fútbol femenino.

La ausencia de Bonmatí podría abrirle una oportunidad decisiva, aunque la votación deberá considerar también el desempeño de las demás aspirantes. De cualquier manera, Alexia parte como una de las grandes protagonistas de la noche.

México hace historia: Scarlett Camberos y el Club América

Uno de los puntos más destacados de esta edición será la presencia del fútbol mexicano entre los nominados. Scarlett Camberos aparece en la contienda por el premio a Mejor Jugadora del Mundo, mientras que el Club América compite por el reconocimiento al Club Femenil del Año.

Estas nominaciones representan una oportunidad importante para dar visibilidad internacional al crecimiento del fútbol femenino mexicano y al trabajo que se desarrolla en sus clubes.

Para Camberos, figurar entre las candidatas significa entrar en una conversación de alcance mundial. Para el América, la nominación reconoce la relevancia de su proyecto dentro de una competencia cada vez más exigente.

Aunque el desafío será complicado frente a los principales referentes internacionales, ambas nominaciones convierten la gala en una cita especial para los aficionados mexicanos.

PSG y Luis Enrique, favoritos a los premios colectivos

Los reconocimientos no estarán limitados a los futbolistas. Los premios al mejor equipo y al mejor entrenador también concentrarán buena parte de la atención, con el Paris Saint-Germain y Luis Enrique perfilándose como los principales favoritos.

El conjunto parisino buscará que su rendimiento colectivo se traduzca en un reconocimiento internacional, mientras que su estratega aspira a recibir el crédito por la construcción de un equipo competitivo y capaz de destacar en los grandes escenarios.

En este tipo de galas, los títulos, la identidad futbolística y la capacidad de gestionar a las grandes figuras suelen tener un peso considerable. Por ello, el PSG y Luis Enrique llegan como opciones fuertes para llevarse ambos galardones.

Pronóstico del Balón de Oro 2026: ¿quiénes serán los ganadores?

La influencia de la Copa del Mundo puede ser decisiva en una edición en la que los títulos internacionales y las estadísticas individuales parecen competir por el protagonismo. Harry Kane tiene cifras goleadoras extraordinarias, Mbappé cuenta con argumentos de peso y otras estrellas esperan aprovechar cualquier división de votos.

Sin embargo, la combinación de éxito colectivo y proyección generacional coloca a Lamine Yamal en una posición especialmente atractiva para conquistar el premio masculino. Su temporada con España y Barcelona podría convertirse en el argumento definitivo para imponerse en una de las votaciones más debatidas de los últimos años.

En la rama femenina, la ausencia de Aitana Bonmatí abre una puerta para Alexia Putellas, cuya experiencia y participación en una campaña histórica del Barcelona la convierten en nuestra principal candidata.

Pronóstico de la gala del Balón de Oro:

Balón de Oro masculino: Lamine Yamal.

Lamine Yamal. Balón de Oro femenil: Alexia Putellas, por tercera ocasión.

Alexia Putellas, por tercera ocasión. Mejor equipo: Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain. Mejor entrenador: Luis Enrique.

Nuestra apuesta es por una noche de consagración para Lamine Yamal y Alexia Putellas, dos figuras que podrían protagonizar una edición histórica de los premios individuales más prestigiosos del fútbol.

¿Quiénes ganarán el Balón de Oro?

La gala promete una disputa apasionante entre goleadores consagrados, jóvenes estrellas y referentes del fútbol femenino. Además, las nominaciones de Scarlett Camberos y del Club América añaden un ingrediente especial para los aficionados mexicanos.

¿Se impondrá Lamine Yamal en la categoría masculina o Harry Kane dará la sorpresa? ¿Conseguirá Alexia Putellas su tercer Balón de Oro? ¿Cuáles son tus pronósticos para esta histórica edición de los premios?

Last modified: octubre 25, 2026