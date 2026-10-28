Everton vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga 2026-2027

Premier League 2026-2027

¡Cierre de alarido en los octavos de final de la Copa de la Liga por el pase a los cuartos en Inglaterra! El Everton recibe en el caldero de Hill Dickinson Stadium al Newcastle en un duelo a todo o nada. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros se tomarán con mucha seriedad este duelo sabiendo que un triunfo los pondría entre los 8 mejores ya de lleno en la lucha por el título.

El equipo local llega urgido de una alegría tras caer 2-0 ante el Arsenal en liga, recordando que en la ronda previa echó a los Wolves.

Por su parte, la escuadra albinegra desembarca motivada tras derrotar 2-0 al Crystal Palace a domicilio con goles de Osula y Barnes.

Everton tomará la iniciativa adueñándose de la medular con el genio de Carlos Alcaraz para surtir la creatividad de Jack Grealish y la potencia de Thierno Barry.

Newcastle responderá apretando la salida para proyectar la velocidad de Joe Willock y la letal pegada de Harvey Barnes arriba.

El peso inexpugnable que suele imponer la afición en este inmueble en noches de copa y el empuje de sus hombres clave terminarán inclinando la balanza a favor de casa. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Everton 2-1 sobre el Newcastle. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 28, 2026