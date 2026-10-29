Villarreal vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

¡Apertura de alarido en la jornada 11 con impacto directo en los puestos europeos de España! El Villarreal recibe en el caldero de La Cerámica al Espanyol en un choque donde ceder terreno resultará muy caro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras el Submarino Amarillo quiere meterse de lleno en la pelea por Europa, los Periquitos están desesperados por salir de la zona de descenso.

El equipo local llega en plena curva ascendente tras ganar 3 de sus últimos 5 partidos de liga y vencer 2-1 al Valencia en la jornada pasada, aunque sufriendo la expulsión de Pape Gueye. A media semana, en Copa de Rey, eliminaron a Manacor.

Por su parte, la escuadra blanquiazul desembarca necesitada de puntos en el puesto 18 tras caer ante el Racing, además quedaron eliminados de la Copa del Rey a media semana cayendo ante un equipo de tercera división, agravando su crisis.

Villarreal tomará la iniciativa adueñándose de la pelota para explotar el desequilibrio de Alex Freeman y la contundencia de Georges Mikautadze.

Espanyol responderá ordenando un bloque bajo muy compacto para intentar golpear los espacios vacíos del Submarino en transiciones rápidas.

El gran volumen de juego que generan los de casa en su inmueble y la contundencia de sus atacantes terminarán inclinando la balanza en el marcador. Nuestro pronóstico es una contundente victoria del Villarreal 3-1 sobre el Espanyol. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 29, 2026