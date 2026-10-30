Atlético San Luis vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

MF’ | @AtletideSanLuis 0-1 Atlas FC



¡QUÉ EQUIPO Y QUÉ TRIUNFO! NOS LLEVAMOS LOS 3 PUNTOS 👊



Tenemos una cita este sábado contra Pachuca en NUESTRA CASA, ROJINEGROS 🤩#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/vWI6wUYtGJ — Atlas FC (@AtlasFC) October 31, 2026

¡La pelea por la Liguilla entra en una etapa decisiva! Atlético San Luis recibe al Atlas en el Estadio Alfonso Lastras, en un enfrentamiento que promete emociones, goles y mucha tensión por lo que ambos equipos tienen en juego. Los potosinos quieren aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que los rojinegros buscan consolidarse entre los mejores del campeonato.

La diferencia en la tabla es importante, pero el momento futbolístico de ambos conjuntos invita a pensar en un duelo mucho más equilibrado de lo que sugieren las posiciones. San Luis llega motivado después de conseguir una victoria por la mínima, mientras que Atlas viene de protagonizar un vibrante encuentro que terminó con triunfo por 4-3 ante Puebla.

Con dos equipos capaces de generar peligro en ataque, el choque podría convertirse en un intercambio constante de oportunidades. ¿Quién dará el golpe en esta jornada crucial?

¿Cómo llegan Atlético San Luis y Atlas?

Atlético San Luis: a un punto de la zona de Liguilla

El Atlético San Luis ocupa la undécima posición con 19 puntos, apenas una unidad por debajo de la zona de clasificación. Por ello, el partido frente al Atlas representa una oportunidad inmejorable para acercarse a su objetivo y mantener vivas sus aspiraciones en la recta final del torneo.

Los potosinos llegan con confianza después de vencer 1-0 al Atlante, gracias a una anotación de Benjamín Galdames. El resultado les permitió sumar tres puntos valiosos y confirmar que pueden competir en encuentros cerrados, donde la paciencia y la eficacia terminan marcando la diferencia.

Además, San Luis ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, una racha que respalda sus posibilidades de pelear por un lugar en la fase final. Ahora tendrá que trasladar ese rendimiento al Alfonso Lastras, donde buscará tomar la iniciativa y hacer valer el apoyo de su afición.

Benjamín Galdames será una de las principales amenazas ofensivas gracias a su velocidad y capacidad para atacar los espacios. Sin embargo, el equipo también necesitará mantener el equilibrio en el mediocampo para evitar que Atlas encuentre facilidades para lanzar sus contragolpes.

Atlas: los rojinegros quieren consolidarse entre los mejores

El Atlas llega a este compromiso ubicado en el cuarto lugar de la clasificación, con 24 puntos. Su objetivo es mantenerse en la parte alta de la tabla y fortalecer su posición de cara a la Liguilla.

Los rojinegros atraviesan un momento alentador después de superar 4-3 al Puebla en un partido lleno de emociones. José Martín y Kevin Zenón destacaron en un encuentro que evidenció el potencial ofensivo del conjunto tapatío.

El triunfo también representa una inyección de confianza para afrontar una visita complicada. Atlas sabe que sumar en San Luis puede ser fundamental para consolidarse entre los primeros puestos, aunque necesitará prestar atención a su funcionamiento defensivo después de recibir tres goles en su anterior presentación.

Kevin Zenón tendrá una responsabilidad importante en la generación de juego, buscando conectar con Florian Monzón y José Martín para fabricar oportunidades frente al arco rival.

Además, las intervenciones de Camilo Vargas pueden resultar decisivas en un partido que promete exigencia para ambas defensas. Si Atlas logra combinar su creatividad ofensiva con una mayor solidez atrás, tendrá argumentos para regresar a casa con un resultado positivo.

Claves tácticas del Atlético San Luis vs Atlas

La iniciativa de San Luis frente a la creatividad rojinegra

El Atlético San Luis intentará asumir el protagonismo mediante la posesión del balón y el control del mediocampo. Su intención será mover al rival, encontrar espacios y aprovechar la velocidad de Benjamín Galdames para generar peligro.

La fortaleza del bloque medio será fundamental para evitar que Atlas encuentre conexiones cómodas entre sus mediocampistas y delanteros. Si los potosinos consiguen recuperar el balón en zonas favorables, podrán lanzar ataques rápidos y aprovechar los espacios que deje el conjunto visitante.

Sin embargo, adelantar líneas también puede representar un riesgo. Atlas cuenta con futbolistas capaces de aprovechar cualquier desajuste defensivo y transformar una recuperación en una ocasión clara de gol.

Kevin Zenón, el hombre que puede marcar diferencias

Del lado visitante, buena parte de las posibilidades ofensivas pasarán por la creatividad de Kevin Zenón. Su capacidad para asociarse y encontrar pases que rompan líneas puede ser determinante ante una defensa que intentará mantenerse compacta.

Florian Monzón y José Martín buscarán aprovechar las oportunidades que genere el mediocampista, mientras que Camilo Vargas tendrá la misión de sostener al equipo cuando San Luis consiga llegar con peligro.

La clave para Atlas será encontrar un equilibrio entre su propuesta ofensiva y la protección de su propia área. Después de un partido con siete goles ante Puebla, mejorar el orden defensivo podría resultar tan importante como mantener su capacidad para atacar.

Pronóstico de Atlético San Luis vs Atlas

Todo apunta a un encuentro muy disputado, con dos equipos que llegan motivados y tienen razones importantes para buscar los tres puntos. San Luis necesita acercarse a la zona de clasificación, mientras que Atlas pretende afianzarse entre los primeros lugares.

La localía podría impulsar a los potosinos a tomar la iniciativa, pero la calidad ofensiva de los rojinegros hace pensar que también tendrán oportunidades para marcar. Con Benjamín Galdames de un lado y Kevin Zenón como uno de los principales generadores de peligro del otro, el partido podría ofrecer ocasiones en ambas porterías.

El rendimiento reciente de ambos conjuntos invita a esperar un duelo equilibrado, en el que ninguno consiga imponer una superioridad clara durante los 90 minutos. San Luis tiene argumentos para competir y Atlas cuenta con recursos para responder, por lo que repartir puntos parece un escenario razonable.

Pronóstico: Atlético San Luis 1-1 Atlas.

Nuestra predicción es un empate trabajado por 1-1 en el Estadio Alfonso Lastras. Se espera un partido intenso, con oportunidades para ambos equipos y un resultado que mantendría la pelea por la clasificación abierta para los potosinos y la lucha por consolidarse en la parte alta para los rojinegros.

¿Quién ganará el Atlético San Luis vs Atlas?

La Jornada promete un enfrentamiento de alto interés entre dos equipos que no pueden permitirse bajar el ritmo en esta fase del campeonato. San Luis buscará aprovechar su localía para acercarse a la Liguilla, mientras que Atlas intentará demostrar que su cuarto puesto está respaldado por su capacidad competitiva.

Last modified: octubre 30, 2026