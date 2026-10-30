Written by: octubre 30, 2026 Torneo Apertura 2026

Juárez vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Juárez vs Querétaro

¡Urgencia total en la frontera en esta recta final de campeonato! FC Juárez recibe en su feudo del Olímpico Benito Juárez a unos Gallos Blancos del Querétaro obligados a ganar para no quedar eliminados. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Bravos quieren darle una alegría a una afición que ha sido muy golpeada pero los Gallos Blancos no tienen margen de error, necesitan ganar si o sí para luchar por la liguilla.

El equipo fronterizo llega sin opciones de Liguilla en el fondo de la tabla pero motivado tras igualar a uno con Necaxa con tanto de Luca Martínez Dupuy

Por su parte, la escuadra queretana desembarca novena con 20 puntos, urgida de sumar tras encadenar tres caídas seguidas que lo sacaron de la zona de liguilla.

Juárez tomará la iniciativa apoyado en el despliegue de su referente Óscar Estupiñán para acompañar la potencia en el área de Luca Martínez Dupuy. 

Querétaro responderá reordenando su defensa con la jerarquía de Diego Reyes para proyectar la contundencia de Alí Ávila al frente.

La extrema necesidad del conjunto visitante por asegurar su boleto a la Fiesta Grande y la calidad de sus hombres de jerarquía terminarán marcando la diferencia. Nuestro pronóstico es una apretada victoria de Querétaro 2-1 sobre FC Juárez.

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