Written by: octubre 30, 2026 Premier League 2026-2027

Manchester City vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2026-2027

Manchester City vs Brighton

¡Revancha inmediata en solo tres días e impacto directo en la cima del fútbol inglés! El líder Manchester City recibe en su fortaleza del Etihad Stadium a las peligrosas Gaviotas del Brighton en el duelo de las dos mejores ofensivas de la Premier League. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos están teniendo grandes temporada siendo el líder y tercero de la tabla, además, a media semana nos ofrecieron un partidazo de poder a poder.

El equipo de Enzo Maresca llega enfocado tras superar en penaltis al mismo rival en copa, recuperando a titulares clave como Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland

Por su parte, la escuadra de Fabian Hürzeler desembarca tercera en la tabla presumiendo el mejor ataque del torneo con 23 goles, aunque en la jornada pasada de la Premier cayeron 2-0 ante Liverpool.

Manchester City tomará la posesión asociando la visión de Phil Foden y Rayan Cherki para alimentar la letal efectividad de Erling Haaland arriba. 

Brighton responderá cerrando líneas para explotar la zancada de Georginio Rutter y Malick Yalcouyé al contragolpe.

La recarga de energía en los referentes del cuadro de casa y el imponente registro histórico donde nunca han perdido en el Etihad ante este rival marcarán la diferencia. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Manchester City 3-1 sobre el Brighton. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 30, 2026
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