Puebla vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Todo o nada en el Estadio Cuauhtémoc! Puebla y Pumas se enfrentan en un partido de auténtica supervivencia, con la clasificación a la Liguilla en juego y muy poco margen para cometer errores. Ambos equipos llegan fuera de los puestos de clasificación y separados por apenas un punto, por lo que el resultado de este encuentro podría marcar un antes y un después en sus aspiraciones.

La Franja necesita reaccionar después de acumular siete partidos consecutivos sin ganar, mientras que los universitarios tampoco atraviesan su mejor momento y apenas han conseguido una victoria en sus últimos cinco compromisos. Con la presión aumentando y la recta final del torneo cada vez más cerca, los dos conjuntos están obligados a buscar un resultado positivo.

¿Quién mantendrá viva la esperanza de disputar la fase final? Aquí te presentamos la previa, las claves tácticas y nuestro pronóstico para el Puebla vs Pumas.

¿Cómo llegan Puebla y Pumas al partido?

Puebla: siete partidos sin ganar y urgencia de resultados

El Puebla ocupa la decimocuarta posición de la clasificación y llega a este compromiso con la obligación de romper una racha que comienza a comprometer seriamente sus aspiraciones de Liguilla.

La Franja viene de sufrir una dolorosa derrota por 4-3 ante Atlas en un encuentro lleno de goles, pero que volvió a evidenciar las dificultades del equipo para conseguir resultados positivos. Aunque logró marcar tres tantos, no pudo contener los ataques rojinegros y terminó marchándose sin puntos.

El problema para los camoteros es que ya acumulan siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Esta dinámica ha complicado su situación en la tabla y ha incrementado la presión sobre un plantel que necesita responder cuanto antes.

Jugar en el Estadio Cuauhtémoc representa una oportunidad para cambiar el rumbo. Puebla deberá aprovechar la localía, mejorar su organización defensiva y encontrar la contundencia necesaria para imponerse ante un rival directo.

Juan Pablo Vargas y Facundo Almada tendrán una responsabilidad importante en la zaga, tanto para contener los avances universitarios como para iniciar la construcción desde el fondo. En ataque, Luifer Hernández será una de las principales referencias para intentar transformar las oportunidades en goles.

Pumas: los universitarios tampoco pueden fallar

Pumas llega a este encuentro ubicado en la duodécima posición, apenas por encima del Puebla y todavía fuera de la zona de clasificación. Los universitarios necesitan sumar de a tres para evitar que sus opciones de disputar la Liguilla se compliquen todavía más.

En su presentación más reciente, el conjunto de la UNAM empató 1-1 frente a Tigres. Aunque consiguió rescatar un punto ante un rival exigente, el resultado no fue suficiente para dar el salto que necesita en la clasificación.

Además, Pumas solamente ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, una estadística que refleja las dificultades que ha tenido para mantener la regularidad durante esta etapa del campeonato.

Ahora tendrá una visita de alto riesgo. Los universitarios deberán controlar la presión del escenario y evitar que la necesidad de ganar los lleve a cometer errores que puedan aprovechar los locales.

Keylor Navas será fundamental bajo los tres palos, mientras que Pedro Vite tendrá la misión de aportar creatividad en el mediocampo. Uriel Antuna buscará desequilibrar por velocidad y generar oportunidades para Robert Morales, quien deberá aprovechar las ocasiones que aparezcan dentro del área.

Claves tácticas del Puebla vs Pumas

La Franja necesita recuperar la seguridad defensiva

El Puebla sabe que no puede permitirse otra actuación defensiva como la que tuvo ante Atlas. Recibir cuatro goles en un partido tan importante es una señal de alerta para un equipo que necesita empezar a sumar puntos con urgencia.

La coordinación entre Juan Pablo Vargas y Facundo Almada será esencial para reducir los espacios y evitar que Pumas encuentre facilidades para atacar. También será importante que el mediocampo colabore en la recuperación del balón y no permita que los visitantes jueguen cómodamente cerca del área.

Sin embargo, Puebla no puede limitarse a defender. La Franja necesita tomar la iniciativa ante su afición y aprovechar la presencia ofensiva de Luifer Hernández para generar peligro.

El desafío estará en encontrar el equilibrio: atacar con determinación sin dejar espacios que comprometan todavía más a una defensa que ha mostrado vulnerabilidades.

Pumas buscará aprovechar la creatividad y la velocidad

Los universitarios cuentan con herramientas para complicar al conjunto local, especialmente si Pedro Vite consigue encontrar espacios para organizar los ataques y conectar con los futbolistas ofensivos.

Uriel Antuna puede ser determinante gracias a su velocidad y capacidad para encarar a los defensores, mientras que Robert Morales buscará aprovechar los centros y pases filtrados para marcar diferencias frente al arco.

La presencia de Keylor Navas también puede resultar decisiva. En un partido donde la presión será elevada y las defensas podrían conceder oportunidades, contar con un portero capaz de responder en momentos importantes puede marcar la diferencia.

Pumas tendrá que evitar que el encuentro se convierta en un intercambio descontrolado de ataques, aunque su necesidad de ganar podría obligarlo a asumir riesgos durante distintos momentos del partido.

Pronóstico de Puebla vs Pumas

Todo apunta a un enfrentamiento intenso, con dos equipos conscientes de que un tropiezo podría dejarlos prácticamente sin margen de maniobra en la lucha por la Liguilla.

Puebla intentará aprovechar la localía para terminar con su racha de siete partidos sin ganar, pero sus problemas defensivos representan una preocupación importante. Pumas, por su parte, tiene recursos ofensivos para generar peligro, aunque su irregularidad reciente tampoco permite considerarlo un favorito claro.

La presión acumulada sobre ambos planteles puede provocar un partido abierto, con llegadas en las dos áreas y errores que se conviertan en oportunidades para el rival. Si Puebla consigue atacar con eficacia, tendrá posibilidades de competir; si Pumas encuentra espacios para explotar la velocidad de Antuna y la creatividad de Vite, también puede hacer daño.

Por el momento futbolístico de ambos equipos y las dificultades que han mostrado para cerrar sus partidos, esperamos un duelo equilibrado y con goles.

Pronóstico: Puebla 2-2 Pumas.

Nuestra predicción es un empate 2-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Un resultado que reflejaría la paridad entre dos conjuntos necesitados de puntos, aunque dejaría a ambos con la obligación de buscar victorias en sus siguientes compromisos para mantener vivas sus aspiraciones.

¿Quién ganará el Puebla vs Pumas?

La Franja y los universitarios afrontan una auténtica final anticipada. Puebla necesita demostrar que todavía puede reaccionar después de siete partidos sin ganar, mientras que Pumas intentará aprovechar la oportunidad para alejarse de la parte baja de la pelea por la clasificación.

Con tanto en juego, cualquier error podría resultar determinante y un empate quizá no sea suficiente para satisfacer las necesidades de ninguno.

Last modified: octubre 30, 2026