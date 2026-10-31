Written by: octubre 31, 2026 Serie A

Milán vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Serie A 2026-2027

Milán vs Inter

¡Orgullo de Milán en juego e impacto total en la cima del fútbol italiano! El AC Milan se mide en el coloso de San Siro a un implacable Inter de Milán en una edición más del Derby della Madonnina donde cualquier error podría costar muy caro.

Los rossoneri cayeron al quinto puesto con 18 puntos, mientras que nerazzurri es líder con 25 unidades.

El equipo nerazzurro llega dominando la Serie A con un registro demoledor de ocho victorias y un empate en 9 jornadas, viniendo de vencer a Venezia. 

Por su parte, la escuadra rossonera desembarca urgida de dar la gran campanada ante su afición para recortar distancias en la tabla tras venir de un amargo descalabro a media semana ante el Bolonia.

Inter tomará la iniciativa adueñándose del balón con su sólido medio campo para abastecer la potencia de Marcus Thuram y la irrupción de Francesco Pio Esposito, esperando el retorno de Lautaro Martínez

Milan responderá ordenando su bloque para explotar las bandas al contragolpe igual a la espera de si Luka Modric y Christian Pulisic saldrán como titulares.

La apabullante regularidad que viene mostrando el conjunto interista y la contundencia de su bloque ofensivo terminarán marcando la diferencia en la catedral lombarda. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Inter de Milán 2-0 sobre el AC Milan. ¿Cuál es el tuyo?

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