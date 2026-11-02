Manchester United vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Urgencia total de supervivencia en Europa e impacto directo en la Champions League! El Manchester United recibe en el Teatro de los Sueños a una encendida Roma en una batalla donde tropezar dejará al borde del abismo a los locales. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan en circunstancias parecidas en esta Champions con 3 y 4 puntos respectivamente, aunque la realidad que viven es muy distinta.

El equipo inglés llega inmerso en una profunda crisis tras caer 2-0 ante el Chelsea e hilvanar nueve partidos sin ganar entre todas las competencias con apenas 3 unidades en la Champions.

Por su parte, la escuadra italiana desembarca en un buen momento tras vencer a Udinese en liga y golear 4-0 al Slovan Bratislava en la fecha 3 de la Liga de Campeones.

Manchester United tomará la iniciativa apretado por su gente, buscando el liderazgo de Harry Maguire y la visión de Bruno Fernandes para nutrir a Bryan Mbeumo.

Roma responderá asociando el desequilibrio de Matías Soulé y Rodrigo Mora para explotar la contundencia de Donyell Malen.

La tensión acumulada en el bando local y la solidez colectiva con la que se presenta la visita generarán un partido sumamente parejo y disputado. Nuestro pronóstico es un muy trabajado empate 1-1 entre Manchester United y Roma. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 2, 2026