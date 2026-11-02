Written by: noviembre 2, 2026 Champions League 2026-2027

Manchester United vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Manchester United vs Roma

¡Urgencia total de supervivencia en Europa e impacto directo en la Champions League! El Manchester United recibe en el Teatro de los Sueños a una encendida Roma en una batalla donde tropezar dejará al borde del abismo a los locales. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan en circunstancias parecidas en esta Champions con 3 y 4 puntos respectivamente, aunque la realidad que viven es muy distinta.

El equipo inglés llega inmerso en una profunda crisis tras caer 2-0 ante el Chelsea e hilvanar nueve partidos sin ganar entre todas las competencias con apenas 3 unidades en la Champions.

Por su parte, la escuadra italiana desembarca en un buen momento tras vencer a Udinese en liga y golear 4-0 al Slovan Bratislava en la fecha 3 de la Liga de Campeones.

Manchester United tomará la iniciativa apretado por su gente, buscando el liderazgo de Harry Maguire y la visión de Bruno Fernandes para nutrir a Bryan Mbeumo. 

Roma responderá asociando el desequilibrio de Matías Soulé y Rodrigo Mora para explotar la contundencia de Donyell Malen.

La tensión acumulada en el bando local y la solidez colectiva con la que se presenta la visita generarán un partido sumamente parejo y disputado. Nuestro pronóstico es un muy trabajado empate 1-1 entre Manchester United y Roma. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 2, 2026
Galatasaray vs Stuttgart Previous Story
Galatasaray vs Stuttgart EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Related Posts

Galatasaray vs Stuttgart

Galatasaray vs Stuttgart EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: noviembre 2, 2026

¡Infierno turco en marcha e impacto total en la Champions League! El Galatasaray recibe en el caldero del RAMS Park a un poderoso y...

Read More
Chelsea vs Manchester United

Chelsea vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2026-2027

Written by: octubre 30, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de gigantes heridos,...

Read More
Manchester United vs Bournemouth

Manchester United vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2026-2027

Written by: octubre 24, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Alerta roja en el Teatro de los...

Read More
Napoli vs Roma

Napoli vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Serie A 2026-2027

Written by: octubre 23, 2026

¡Pasión pura y choque de titanes en el sur de Italia por la cima de la Serie A! El Napoli recibe en la caldera del Diego Armando Maradona...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *