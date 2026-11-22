Torneo Apertura 2026

¡Final adelantada en el Estadio Akron para definir el superliderato de la Liga MX! Las Chivas reciben al campeón Cruz Azul en el cierre de la fase regular donde ambos gigantes se juegan la cima general y la ventaja de localía en toda la Liguilla. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos ya están clasificados con la Máquina arrancando la jornada como líder dos puntos arriba de un Guadalajara que marcha tercero, por lo que toda la liguilla se define en este duelo.

El Rebaño Sagrado marcha tercero con 30 puntos como la mejor defensa del torneo, buscando romper nueve duelos sin vencer a los celestes.

Por su parte, la Máquina de Joel Huiqui es líder solitaria con 32 unidades tras ligar cinco victorias seguidas y vencer a Tigres 3-2 de visita previo a la Fecha FIFA.

Chivas apostará por el cerrojo del Tala Rangel, el equilibrio de Luis Romo y la movilidad ofensiva de Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Ricardo Marín.

Cruz Azul responderá imponiendo posesión con Charly Rodríguez y José Paradela para abastecer a sus letales goleadores Andrés Montaño y Nicolás Ibáñez.

La solidez defensiva rojiblanca en casa frente al momento arrollador y el oficio del campeón vigente equilibrarán la balanza en un duelo cerrado y táctico. Nuestro pronóstico es un vibrante e intenso empate 1-1 entre Chivas y Cruz Azul. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 22, 2026