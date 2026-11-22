Torneo Apertura 2026

¡Se baja el telón de la fase regular del Torneo Apertura 2026 en el Estadio La Corregidora! Querétaro recibe al Necaxa en un choque de orgullo puro donde ambos equipos buscan despedirse del torneo con una victoria para su afición. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Gallos Blancos llegan dolidos intentando darle esta alegría a su afición, pero los Rayos quieren cerrar el torneo con el pie derecho pensando ya en el 2027.

Los Gallos Blancos llegan golpeados y ya eliminados tras caer 1-0 en casa frente a Monterrey en su partido pendiente ligando su quinto descalabro consecutivo.

Por su parte, los Rayos suman 13 unidades en la parte baja, pero aterrizan motivados luego de vencer por la mínima diferencia a los Xolos de Tijuana.

Sin los expulsados Guillermo Allison en el arco y Eduardo Pérez, Querétaro apostará por la velocidad y contundencia de Alí Ávila y Mateo Coronel arriba.

Necaxa responderá imponiendo orden y dinámica con Danny Leyva y Lorenzo Faravelli para abastecer el olfato goleador de Julián Carranza.

Las bajas sensibles en la columna vertebral del conjunto local frente a unos Rayos que llegan con mejor ritmo futbolístico tras su último triunfo equilibran un duelo abierto y sin ataduras. Nuestro pronóstico es un entretenido empate 1-1 entre Querétaro y Necaxa. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 22, 2026