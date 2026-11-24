Champions League 2026-2027

¡Bakú se viste de gala para abrir el telón del miércoles en la Champions League! El FC Barcelona viaja hasta Azerbaiyán con la misión de imponer su jerarquía y afianzarse entre los ocho mejores frente a un Sabah histórico que sueña con dar la campanada de la jornada. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Para el Barca la obligación está en salir y ser contundente, pero no puede confiarse de unos Buhos que estarán motivados por estar frente a su gente intentando dar la gran sorpresa.

Los locales suman tres puntos en Europa tras caer ante el Viking, aunque llegan motivados luego de golear 5-1 en su liga donde marchan sublíderes.

Por su parte, el Barça acumula 9 unidades en Champions tras golear al Aston Villa y viene de remontar un 2-0 ante el Villarreal para seguir líder en España.

Sabah apostará por un bloque defensivo muy compacto, encomendándose a las manos de su arquero Stas Pokatilov y al contragolpe con Xander Severina y Orphé Mbina arriba.

El Barcelona responderá asfixiando desde la posesión con el desequilibrio de Lamine Yamal, la llegada de Fermín López y la pegada letal de Raphinha.

La enorme diferencia de jerarquía individual y el ritmo ofensivo arrollador del conjunto catalán terminarán imponiéndose pese al largo viaje hasta territorio azerí. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Barcelona 3-0 sobre el Sabah. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 24, 2026