Champions League 2026-2027

Choque histórico en Bélgica en la lucha por la clasificación en la Champions League! Casi 50 años después de la final de 1078, el encendido Club Brujas recibe a un Liverpool arrollador que viene de humillar 4-0 al Manchester United. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan en igualdad de circunstancias sumando 9 puntos en esta fase de liga, por lo que el ganador dará un gran paso rumbo a los octavos de final.

Los belgas de Ivan Leko atraviesan una racha asombrosa de 11 partidos invictos y tres victorias seguidas en Champions, incluida una gesta histórica ante el Inter y el triunfo 2-1 sobre el PSV en la jornada pasada.

Por su parte, los Reds de Andoni Iraola recuperaron su pegada letal tras golear al United y buscan revancha luego de caer en Turquía ante el Fenerbahçe en la jornada pasada de Champions.

Sin el lesionado Jan Virgili, Brujas apostará por la experiencia de Yann Sommer en el arco, el criterio de Hans Vanaken y el desequilibrio letal de Carlos Forbs y Nicolò Tresoldi.

Liverpool, pese a las bajas de Gakpo y Gravenberch, responderá con un imparable Florian Wirtz, el desborde de Bradley Barcola y el olfato de Alexander Isak.

El poderío goleador de ambos conjuntos en el último tercio y la valentía ofensiva del cuadro local en su estadio prometen un auténtico espectáculo europeo. Nuestro pronóstico es un frenético y vibrante empate 2-2 entre Club Brujas y Liverpool. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 25, 2026