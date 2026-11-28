Premier League 2026-2027

¡Duelo de alta tensión y urgencias en Portman Road por la Premier League! El Aston Villa de Unai Emery regresa golpeado tras caer en Europa y sin margen de descanso visita a un peligroso Ipswich Town que urge cortar 5 jornadas sin ganar pero siempre anota en su estadio. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan con la urgencia de conseguir las tres unidades, los locales para alejarse del descenso, mientras los Villanos intentando volver a la pelea por la zona europea.

Los locales de Gary O’Neil marchan decimosextos con 11 puntos y suman 5 fechas sin triunfo tras perder ante el Tottenham, recibiendo 22 goles en el torneo.

Por su parte, los Villanos vienen de perder en Champions contra el Galatasaray, pero acumulan siete jornadas invictos en liga, aunque con 3 empates consecutivos.

Ipswich, pendiente de la recuperación física de Leif Davis, apostará por su racha goleadora en casa con Jacob Greaves atrás y Emersonn buscando volver al once titular.

Aston Villa, sin Amadou Onana ni Matteo Ruggeri, recuperará la garra de John McGinn en medio campo para alimentar a Nicolas Jackson, quien lleva seis goles en liga.

El poderío ofensivo visitante fuera de casa —donde suma 8 tantos en tres salidas— frente a la vulnerabilidad defensiva del cuadro local garantizará un duelo abierto y con goles. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Aston Villa 2-1 sobre el Ipswich Town. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 28, 2026