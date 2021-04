El PSG dio un golpe de autoridad logrando vencer 3-2 al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2020-2021 en el Allianz Arena.

Desde el arranque del partido vimos que sería un choque abierto, apenas a los 3 minutos Neymar sirvió a Kylian Mbappé que no perdonó el 0-1, tras eso el Bayern Múnich buscaba adelantar lineas, pero no eran claros y Keylor Navas estaba atento, el París no necesitaba mucho y al 28 Marcos Correa ponía el 0-2, pero al 37 Eric Maxim Choupo-Moting aparecía para poner el 1-2 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo, a los 15 minutos Thomas Muller ponía el empate para el Bayern Múnich, sin embargo apenas 8 minutos después Kylian Mbappé ponía el 2-3 para el PSG, eso obligó a los Bávaros a irse al ataque, pero el empate no llegó.

Así, el PSG dio un gran paso rumbo a las semifinales de la Champions League, pero para nada podrán confiarse ya que el próximo martes recibirán a un Bayern Múnich que saldrá a “matar o morir” en el Parc des Princes. Bayern Múnich 2-3 PSG.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Bayern Múnich vs PSG 2-3 Cuartos de Final Champions League 2020-21