Continúa la actividad del Velódromo de Izu con el Keirin Femenil este jueves 5 de agosto, donde la mexicana Daniela Gaxiola buscará hacer historia en la pelea por las medallas, sin embargo todavía le queda un largo camino por recorrer y el primero será en los cuartos de final.

Hora y Canal Daniela Gaxiola Keirin Femenil

Sede: Velódromo de Izu, Izu, Shizuoka, Japón

Hora: A partir de las 2:06 am de México los Cuartos de Final. las Semifinales a las 2:57 am. La Final será a las 3:45 am.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos

Daniela Gaxiola Keirin Femenil en VIVO

La mexicana Daniela Gaxiola cumplió con un gran papel en la primera ronda de la competencia donde logró su boleto directo a esta fase final, sin embargo sabe que la verdadera competencia iniciará este jueves.

La actividad de los cuartos de final arrancará a las 2:06 am con la serie 1 de los cuartos de final, 5 minutos después vendrá la serie 2 donde estará participando la mexicana, mientras que a las 2:16 concluirán los cuartos de final. Son 18 ciclistas que estarán buscando quedar entre las 4 mejores de sus respectivas rondas para avanzar a las semifinales donde 12 ciclistas buscarán su boleto a la final donde 6 ciclistas pelearán por las medallas.

Aquí les tendremos toda la cobertura de la competencia esperando una buena actuación de la mexicana que sueña con las medallas, aunque el llegar a la final sería un gran logro para ella.

Daniela Gaxiola EN VIVO Ciclismo Keirin Femenil Hora, Canal, Dónde ver Juegos Olímpicos 2021

