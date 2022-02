[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tijuana vs Atlas 2-0 Torneo Clausura 2022

App Liga MX Torneo Clausura 2022

Tijuana dio un golpe de autoridad logrando una buena victoria 2-0 sobre el Atlas en la jornada 7 del Torneo Clausura 2022 en el Caliente.

El partido arrancó de buena manera para Tijuana ya que apenas a los 12 minutos Marcel Ruiz los puso al frente, 8 minutos después Christian Rivera ponía el 2-0, el Atlas no podía reaccionar, así al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía con unos Xolos dominando a un Atlas que no aparecía, al 83 las cosas se complicaron todavía más cuando Anderson Santamaria se fue expulsado, así concluyó el duelo.

Con esta victoria Tijuana arribó a 8 puntos colocándose noveno, mientras Atlas quedó quinto con 12 unidades. En actividad de la jornada 8 de la Liga MX, los Xolos visitarán a Toluca y los Zorros recibirán a Pachuca. Tijuana 2-0 Atlas.

