Raphinha reveló la razón por la que eligió al Barcelona y rechazó al Chelsea y Arsenal

Este viernes Raphinha fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona. El futbolista primero estuvo en las oficinas de Joan Laporta y después pisó el cesped del Camp Tito Vilanova.

En sus primeras palabras, el extremo agradeció por la oportunidad: «Estoy agradecido por estar aquí, por vestir la camiseta del Barça. Tengo muchos ídolos que han pasado por aquí y han hecho historia».

Sobre sus objetivos con jugador culé: «El Barcelona debe estar luchando por los títulos y por ganar siempre. Conozco el potencial del equipo y ahora tengo la oportunidad de jugar aquí. Lo voy a dar todo por mi parte para ganar títulos».

Sobre su juego: «Es normal que la afición no me conozca demasiado todavía, tampoco lo hacen los brasileños. Soy un jugador que siempre quiere ganar y dar todo lo mejor de mí. Soy un luchador».

Sobre el porqué eligió al FC Barcelona: «Quería jugar en el Barcelona. He acertado en la decisión y no me equivocaré. Ronaldinho me influyó mucho. También vino Neymar. Eran brasileños que hicieron historia y yo también soñaba con hacer historia».

El futbolista brasileño también se refirió al posible fichaje de Robert Lewandowski, y no se quiso ‘mojar’ mucho. Recordemos que el extremo llegó a la enteidad blaugrana a cambio de 58 millones de euros más nueve en variables.

