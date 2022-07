«Volveré a ser el de antes»: Ansu Fati ilusiona a la afición del Barca

Noticias

Ansu Fati no ha podido mostrar todo su potencial luego de años de calvario con las lesiones, sin embargo, el delantero cionfía en que volverá a ser el chico que deslumbró en sus inicios.

«Es normal que cuando regreses de una lesión, lo hagas jugando con mucha cautela. Pero te diría que son solo los primeros minutos del primer partido, luego ya lo olvidas. Ahora mismo, estoy jugando sin miedo«, empezó diciendo en una entrevista concedida a ‘TV3’.

¿Pensó en retirarse con las lesiones?: «Sé de dónde vengo y todo lo que he hecho para poder estar aquí. Nunca he pensado en dejarlo. Soy muy joven y tengo todo el futuro delante de mí».

«Estoy trabajando para conseguirlo y no tengo ninguna duda de que con trabajo y sacrificio, volveré a ser el de antes. Ahora mismo no estoy al 100%, pero me falta muy poco», añadió.

¿Los nuevos fichajes?: «Estamos haciendo muy buen equipo, muy competitivo. Los nuevos fichajes nos darán muchísimo en la temporada. Son grandes jugadores que nos ayudarán».

Por último, habló de la fuerte competencia en ataque que tiene: «Tenemos una delantera muy potente y tendremos mucha competencia. Esto es muy bueno para el equipo y para los jugadores, que no nos vamos a relajar. Sabemos que, si no trabajas bien, no vas a jugar poque habrá otro jugador que puede jugar en tu sitio. Esto es bueno, porque nos mantendrá siempre en tensión«.

