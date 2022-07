Amistosos

El Barcelona cerró su gira por Estados Unidos con una victoria 2-0 sobre el New York Red Bull en el Red Bull Arena.

El partido arrancó con dominio del Barcelona que tuvo la primera clara a los 6 minutos cuando Frenkie de Jong intentó asistir a Dembélé que no alcanzó al pelota, a pesar del dominio Blaugrana les costaba el último tercio ante un New York bien parado y que al 14 estuvo cerca de sorprender con bombazo de Dru Yearwood, al 19 Robert Lewandowski aparecí en lo que iba a ser un golazo, al 24 el Polaco aparecía de nueva cuenta fallando una increíble, Carlos Coronel le detenía todos los intentos a Lewandowski que llevaba las riendas del ataque, el Barca no bajaba los brazos y finalmente al 40 Dembélé apareció para poner el 1-0 con el que terminó el primer lapso.

Para el segundo tiempo, a los 7 minutos Lewandowski sacaba disparo que Ryan Meara mandó al travesaño, el Polaco seguía buscando su gol, Pierre Emerick Aubameyang también se quedaba cerca al 74, mismo caso de Ansu Fati que generaba peligro, al 82 Daniel Edelman se fue expulsado dejando con 10 al New York, el Barca seguía dominando y finalmente al 87 Memphis Depay liquidó el 2-0 definitivo.

Así, el Barcelona cerró su gira en Estados Unidos y ahora volverá a casa donde el próximo domingo se medirá a los Pumas por el Trofeo Joan Gamper en el cierre de su pretemporada. Barcelona 2-0 New York.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Barcelona vs New York 2-0 Amistoso Internacional 2022

