Habló hasta de Benzema: las palabras de Lewandowski en su presentación con el Barcelona

Liga Española 2022-2023 Noticias

Este viernes se llevó a cabo la presentación de Robert Lewandowski en el Spotify Camp Nou ante 59.026 espectadores, superando en público las presentaciones de Neymar, Ronaldinho, Thierry Henry y entre otros.

El delantero polaco saltó al terreno de juego donde tomó el micrófono y le habló a los asistentes.

«Es increíble ver a tanta gente en el Camp Nou. Espero que al final de la temporada podamos ganar todos los títulos posibles. Sé que lo aficionados vendrán al Gamper para darnos su apoyo. Estoy seguro de que el último partido antes de que empiece la temporada oficial estará lleno de aficionados».

¿Su sensación: «Ha sido increíble. Me he sentido muy emocionado y contento en el campo durante toda la presentación. Es difícil encontrar palabras para describirlo. Muchísimos aficionados me han dado apoyo y quiero agradecérselo con mi juego sobre el terreno de juego. Estoy muy feliz».

«Es un reto ser uno de los líderes del Barça. Quiero demostrar en los primeros partidos todo lo que puedo hacer sobre el terreno de juego. Quiero demostrar que puedo ayudar al resto de jugadores a ofrecer un mejor rendimiento con mi experiencia. Puedo hacer mucho por el equipo, pensando positivamente. Todos tiene mucho potencial y talento. Puedo ayudar con palabras, he visto muchas cosas en el fútbol y mi experiencia puede ser importante. Sé que el Barça no pasa por su mejor momento. Vi el proyecto y la reacción del Barça, y me animé. Todo está saliendo bien de momento. Sé que en el futuro serán mucho más brillante. Mis compañeros tienen mucho potencial, lo veo en los entrenamientos. Desde el principio tenemos que demostrar que estamos en un buen momento. Pueden pasar cosas muy diferentes en comparación a la temporada pasada».

«Creo que mi edad ahora no importa, es un número. No me siento como si tuviese 33 o 34 años. Físicamente, me siento muy bien y llevo años jugando a un buen nivel. En cuanto al traspaso, no ha sido fácil dejar el Bayern. Para mi familia y para mí era el siguiente paso y el perfecto para dar tanto en mi vida como en mi trayectoria. Hemos trabajado mucho para que se haga realidad».

¿Su conversación con Xavi?: «En mis primeras conversaciones con Xavi, al cabo de unos minutos, ya sabía qué tenía en mente. Había pensado en mi posición y entendí rápidamente su sistema, táctica y lo que quería de mí. Después de estas conversaciones, vi que tenía una idea muy clara. Estoy con él porque es la persona adecuada».

El Real Madrid y Benzema: «Claro que tengo ganas de jugar y estoy preparado para medirme al Real Madrid. Sé cómo jugar contra ellos. Sé que su última temporada ha sido muy buena, pero estamos aquí para ganarles. No pienso en el Madrid o en Benzema. Es un goleador extraordinario, hace años que juega en LaLiga, pero lo importante para mí es jugar bien con el Barça, no contra él. Lo primero que hago al levantarme es desayunar y luego entreno. Hago lo que me gusta y después de tantos años sigo teniendo esta sensación. Quiero mejorar. Quiero hacer más. Todavía tengo esta mentalidad de trabajar fuerte y me divierte. La pasión que tengo por el fútbol seguirá siendo la misma».

Declaraciones tomadas de BeScoccer.

Last modified: agosto 5, 2022

Etiquetas: Barcelona