¿Es el mejor jugador del mundo?: Karim Benzema respondió

Este miércoles se juega el Real Madrid vs Eintracht de Frankfurt por la Supercopa de Europa. En la habitual rueda de prensa previa a los partidos, Carlo Ancelotti, Karim Benzema y Luka Modric estuvieron presentes atendiendo a los medios.

Karim fue el primero en tomar la palabra y se rifirió al camino para llegar a disputar la Eurocopa. «Para nosotros fue muy complicado el camino para ganar la Champions, aunque también bonito. Es un sueño estar aquí y tenemos muchas ganas de salir al campo para ganar un nuevo trofeo«, empezó diciendo.

¿Es el mejor jugador del mundo?: «¿Si soy el mejor del mundo? No lo sé. Yo solo intento dar el máximo en este club, que sí es el mejor del mundo. Es cierto que la temporada pasada a nivel personal fue muy buena, pero no me considero el adecuado para decir si soy el mejor. Me centro en mi equipo«.

«Es cierto que no somos jóvenes. El cuerpo técnico ha trabajado mucho, tanto dentro como fuera del campo. Tenemos la capacidad de mantener un nivel alto, acompañado de una buena plantilla. Vamos a pelear con todo», añadió.

¿Cree que ganará el Balón de Oro?: «No está en mi cabeza eso. Lo que me importa es ganar trofeos con el equipo. Las cosas individuales vienen luego, lo importante es ganar con el Madrid».

Last modified: agosto 9, 2022

Etiquetas: Benzema