Le dolió: Riqui Puig por fin habló de su salida del Barcelona

Noticias

Riqui Puig ya fue presentado como nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy, equipo en el qiue competirá luego de varias temporadas en el Barcelona, club al que se refirió en unas declaraciones a ‘FoxSports’..

«Estar en Barcelona mientras todos mis compañeros estaban en Los Ángeles jugando partidos… La verdad es que a mí me dolió muchísimo. A veces, hay que tomar decisiones, ellos tomaron esta, pero no la comparto«, declaró el actual mediocampista de LA Galaxy.

«Tengo que darle las gracias al Barça, porque gracias a ellos soy quien soy como jugador», añadió.

Al final, nuevamente se refirió a que no merecía el trato que le dieron. «El último tramo de mi vida en Barcelona no fue como me gustaría o no me trataron como me gustaría. Es algo que se puede olvidar y no pasa nada«, sentenció.

🎙️ Riqui Puig sobre su última etapa en el Barça, vía @FOXSports



🗣️ "Estar en Barcelona mientras todos mis compañeros estaban en LA jugando partidos… La verdad es que a mí me dolió muchísimo"



❌ "A veces hay que tomar decisiones, ellos tomaron ésta, pero no la comparto" pic.twitter.com/bb1vmxyt7Z — Post United (@postunited) August 18, 2022

Last modified: agosto 18, 2022

Etiquetas: Barcelona