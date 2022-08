¿Qué dijo el entrenador del PSG sobre la discusión entre Mbbapé y Neymar?

Ligue 1

Christophe Galtier, actual entrenador del París Saint-Germain, atendió a los medios de comunicación este viernes antes de enfrentar al Lille el próximo domingo por la tercera fecha de la Ligue 1.

¿Una posible salida de Neymar?: «El mercado siempre depara sorpresas, muchas… A él no le he escuchado decir que se quiera ir. Trabaja bien, tiene un buen rendimiento y no me parece que sea un jugador que esté esperando algo. Pero el mercado es el mercado…«

Sobre la pelea entre Neymar y Mbbapé: «No pasó nada, fue algo corto. Los dos hablaron, hubo una conversación y Kylian dejó a Ney lanzar el penalti«

Asimismo, el entrenador francés confirmó que Kylian Mbappé será el encargado de ejecutar los penales y Neymar el segundo.

Last modified: agosto 19, 2022

Etiquetas: Ligue 1