Pjanic cargó contra Koeman y elogió a Xavi

Noticias

Miralem Pjanic, actual jugador del Sharjah de Emiratos Árabes Unidos, habló para la ‘Cadena SER’ acerca de lo que fue su salida del FC Barcelona. El mediocampista de 32 años se refirió a su etapa con Ronald Koeman y Xavi Hernández.

“Me quedé muy sorprendido porque los entrenamientos con Koeman eran muy cortos, no tenían intensidad, táctica ni ideas. No preparábamos los partidos. Ahora con Xavi he visto una preparación buena, muy buena, normal… como, por ejemplo, hacía con la Juve, con lo que ganamos todo”, dijo Pjanic.

El futbolista, que tuvo al egarense al frente hasta que decidió probar en el Sharjah hace un mes aproximadamente, aplaudió la intensidad que Xavi le inculcó a la plantilla. «Fue claro con nosotros. Nos dijo que íbamos a correr, a entrenar a tope y a ir a 2.000 por hora en cada sesión. Todos los días eran como partidos en los entrenamientos. Había mucha calidad«, relató.

Last modified: octubre 7, 2022

Etiquetas: Barcelona