Jordania vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Gran partido tendremos este jueves 17 de noviembre siguiendo con las emociones de los amistosos rumbo al Mundial 2022 y ahora es el turno de España que buscará ponerse a punto y afinar los últimos detalles cuando visiten a Jordania que intentará aprovechar al máximo este duelo en casa y ante una potencia.

Hora y Canal Jordania vs España

Sede: Amman International Stadium, Amman, Jordania

Hora: 5:00 pm de España y Alemania. 10:00 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Por confirmar

Jordania vs España en VIVO

La selección de Jordania ha ido creciendo poco a poco, pero todavía no les alcanza para competir por cosas importantes en Asia, de hecho quedaron eliminados en la segunda ronda, algo que fue un duro golpe para ellos.

Los Bravos tendrán este único amistoso y querrán aprovecharlo al máximo de cara a la disputa de la Copa Asiática 2023 en junio.

Por su parte, España se está preparando con todo para disputar el Mundial 2022 donde es uno de los favoritos para llevarse el título, sin embargo saben que no será nada fácil y que la poca preparación podría costar caro.

La Roja hará su debut en Qatar el próximo miércoles ante Costa Rica, posteriormente se medirá a Alemania y cerrará ante Japón.

Tanto Jordania como España saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria, pero la realidad es que la obligación y presión recae del lado de La Furia Roja que es la que se está preparando para el Mundial. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Jordania vs España.

Last modified: noviembre 16, 2022

Etiquetas: Amistoso Internacional