El mensaje de Messi en sus redes sociales tras ser campeón del mundo

Los Argentinos se encuentran viviendo un sueño. Este domingo, su selección se consagró campeona del mundo tras derrotar en la tanda de penaltis a Francia por 4-2 después de empatar 3-3 en los 120’ minutos.

Leo Messi fue la máxima figura del equipo argentino, y es que el atacante se fue con dos goles, que ayudaron a su selección a terminar ganando el compromiso.

Y tras lo que fue lo vivido, más la celebración posterior, Messi se manifestó en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

“CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!

Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……

Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!

VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!

Nos estamos viendo muy pronto…”.

