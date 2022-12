[Furiosos] «En todos los partidos le regalan un penal a Argentina»

Mundial 2022

Y nuevamente se le fue pitado a favor de Argentina un penal en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Esta vez, fue ante Francia, en la gran final de este torneo y de momento, gracias a esa definición desde los once pasos de Messi, los argentinos se adelantaron y se están quedando con el título.

La infracción llegó después de una buena jugada de Ángel Di María que entró al área y sintió que Dembélé lo tocó y aprovechó para tirarse. El árbitro no dudó y señaló el punto penal.

Ante esto, en Twitter, muchos usuarios se encuentran molestos, pues dicen que varios de los penales pitados a Argentina no tienen sentido. «No es penalti. Es que ni repitieron la jugada, ni la chequearon. Ya es insólito».

«Y dicen que no quieren sacar a Messi campeón, eso no es penal, pero ajá, en todos los partidos les regalan uno, no sorprende».

«Eso nunca es penal cuando dembele va detrás, dimaria se tropieza».

«Nunca pero nunca es penal, robo en Qatar».

Estos son algunos de los comentarios tras el penal, y es que ya son 5 penales los que le han pitado a Argentina en Qatar 2022.

