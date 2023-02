Mundial Sub-17

México logró su quinto título consecutivo de la CONCACAF al vencer 2-1 a los Estados Unidos en la gran final del Premundial Sub-17 en Guatemala.

El partido arrancó de gran manera para México ya que apenas a los 10 minutos Stephano Carrillo apareció de penal para el 1-0, pero tras eso el duelo se mantenía cerrado, los Tricolores eran mejores, pero no podía ampliar su ventaja ante unos Estados Unidos que igual buscaban, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo a los 6 minutos Luis Navarrete apareció para poner el 2-0, pero al 69 Pedro Soma apareció por los Estados Unidos para meterse a la pelea, se fueron con todo, pero el empate ya no llegó a pesar de que tuvieron sus oportunidades.

Así, México se quedó con el título del área, aunque tanto ellos como Estados Unidos están clasificados al Mundial Sub-17 a celebrarse en Perú. México 2-1 Estados Unidos.

[Vídeo] Resultado, Resumen, Goles Campeón México vs Estados Unidos 2-1 Premundial Sub-17 CONCACAF 2023

Last modified: febrero 26, 2023

Etiquetas: Estados Unidos