David Alaba votó por Messi en el The Best y los madridistas enfurecieron

Este lunes 27 de febrero se llevó a cabo la gala del ‘The Best’ donde se eligió al mejor jugador del año 2022. Leo Messi fue el ganador, el astro argentino consiguió por segunda vez el reconocimiento.

Pero, ¿Cómo se elige al ganador? El premio lo deciden los capitanes de las selecciones, los entrenadores de los combinados nacionales y el público en general.

David Alaba, jugador del Real Madrid y capitán de la Selección de Austria, votó a sus favoritos en el que estuvo como favorito Leo Messi por encima de Karim Benzema, su compañero de equipo.

Esto ha generado pólemica en redes sociales, pues los madridistas han tomado el gesto como ‘traición’ y de hecho han comentado pidiendo su salida del equipo del Santiago Bernabéu.

«Si después de que un compañero de equipo haga un año tan increíble como el que ha hecho Benzema no lo pones primero, para mi no tienes ni valores ni honor y no mereces los respetos de la afición del Real Madrid», dice un comentario.

«Ha durado un añito en el Madrid a full. Para mí es ya un ex jugador. Ya no es élite…», dicen otros comentarios.

