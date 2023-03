¿Dani Ceballos no renovará con el Real Madrid?: Esto respondió el jugador

Noticias

Dani Ceballos se encuentra concentrado con la Selección de España que jugará compromisos correspondientes ante Noruega y Escocia por la fase clasificatoria de la Euro.

Mientras eso sucede, el actual fútbolista del Real Madrid ha atendido a los medios de comunicación y se ha referido a lo que será su futuro y al tema de renovación con su equipo, que al parecer no se ha tocado.

«No he hablado con el Real Madrid sobre la renovación en toda la temporada. Estoy tranquilo, es el momento de disfrutar. Si pienso en la renovación, creo que me equivoco«, dijo Dani Ceballos al respecto.

«Hay dos meses por delante muy interesantes y toca disfutar del fútbol. Ahora puedo dar un paso más con la Selección, es lo que toca», terminó diciendo.

Etiquetas: Dani Ceballos