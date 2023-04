Feyenoord vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Europa League

Se abren las emociones de los cuartos de final de la Europa League 2022-2023 este jueves 13 de abril con un partidazo donde el Feyenoord buscará seguir con su gran momento soñando con las semifinals, pero recibirá a la Roma que saldrá a dar un golpe de autoridad en su visita al De Kuip.

Hora y Canal Feyenoord vs Roma

Sede: Stadion Feijenoord (De Kuip), Róterdam, Países Bajos.

Hora: 6:45 pm en Países Bajos. 10:45 am en México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Bolivia y Venezuela. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Feyenoord vs Roma en VIVO

El cuadro del Feyenoord está teniendo una temporada espectacular en la Eredivisie donde marchan como líderes en solitario. El pasado domingo aplastaron 5-1 al Waalwijk con anotación de Santiago Giménez incluida.

El Popular no tuvo problemas en los octavos de final de esta competencia donde se midieron al Shaktar igualando 1-1 en la ida, pero en casa se llevaron el triunfo 7-1 con dobletes de Orkun Kokcu y Ousamma Idrissi, así como anotaciones de Santiago Giménez, Alireza Jahanbakhsh y Danilo.

El cuadro de la Roma está haciendo bien las cosas en la Serie A donde marchan terceros. Vienen de un valioso triunfo el pasado sábado doblegando al Torino con solitaria anotación de Paulo Dybala.

La Loba tuvo una gran serie en los octavos de final de esta Liga Europea donde se midieron a la Real Sociedad. En la ida, en casa, ganaron 2-0 con goles de El Shaarawy y Kumbulla, mientras que en la vuelta igualaron 0-0 para clasificar.

Tanto al Feyenoord como la Roma saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la siguiente ronda, aunque en esta ida el equipo de Giménez es favorito y obligado al estar en casa, peor sabemos de la jerarquía de La Loba que intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Feyenoord vs Roma.

