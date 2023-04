Girona vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Abrimos las emociones de la jornada 31 de LaLiga 2022-2023 en España este martes 25 de abril con un gran partido donde el Girona buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que prácticamente les asegure su salvación, pero recibirán al Real Madrid que llega con la misión de mantener la «velita» encendida en su visita al Montilivi.

Hora y Canal Girona vs Real Madrid

Sede: Estadio Montilivi, Gerona, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de DSports. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Girona vs Real Madrid en VIVO

El cuadro del Girona ha tenido una campaña buena en términos generales peleando en media tabla, lejos de la zona de descenso. Después de 30 jornadas suman 10 victorias, 8 empates y han caído en 12 ocasiones.

Blanc-i-Vermells viene de una amarga derrota el pasado sábado siendo superados 1-0 en su visita al Valladolid.

Por su parte, el Real Madrid ha tenido una campaña agridulce al ubicarse como segundo, pero ya rezagados de la pelea por el título. Ellos cosechan 20 triunfos, 5 empates y han perdido en 5 juegos.

Los Merengues vienen de una buena victoria el pasado sábado superando 2-0 al Celta de Vigo con anotaciones de Marco Asensio y Éder Militao.

Tanto el Girona como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Catalanes en la onceava posición con 38 puntos, mientras que los Merengues son sublíderes con 65 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Girona vs Real Madrid.

Last modified: abril 24, 2023

