Apertura 2023; ¿Qué necesitan los equipos para clasificar a la Fase Final?

Fútbol Mexicano Liga MX Torneo Apertura 2023

A una jornada del cierre, éste es el panorama de los 18 equipos de la Liga MX. FOTO: Liga MX

El Apertura 2023 está por llegar al Final en su Fase Regular y aunque algunos equipos ya tienen asegurado su boleto a la Liguilla y al Play-In, hay otros que todavía tienen que sacar la calculadora para conocer sus posibilidades; a continuación, te mostramos el panorama de los 18 clubes.

América

Las Águilas están ya clasificadas a los Cuartos de Final y tienen asegurado el liderato de la tabla, pues cosechan 39 puntos, su mejor registro en torneos de 17 jornadas y están a solo un triunfo de romper el récord absoluto de este mismo tiempo de certámenes, mismo que le pertenece a Cruz Azul del Guardianes 2021 y al León del Clausura 2019. Las Águilas cierran el torneo visitando a Tigres, equipo que frente al que arrastran una muy buena racha.

Tigres

El Campeón del Futbol Mexicano también aseguró ya un boleto a la Liguilla y aunque por el momento marcha en la segunda posición, podría llegar a la última jornada en tercero, pues Monterrey tiene un partido pendiente en el que podría brincarlos; el partido de la Fecha 17 ante América, solo definirá su posición en la tabla, misma que no será fuera del Top 4.

Monterrey

Los Rayados tuvieron un muy buen regreso tras haber iniciado titubeantes el torneo y de ganar su duelo pendiente ante Santos el próximo miércoles, llegarán a la última fecha con el subliderato a su alcance, mismo que asegurarán de vencer a Querétaro en la Corregidora.

Guadalajara

Las Chivas aseguraron su presencia en Cuartos de Final con el dramático triunfo sobre Cruz Azul y además amarraron terminar en el Top 5 de la clasificación, además de que una combinación de resultados podría impulsarlos hasta el subliderato. Cierran al torneo ante su más cercano perseguidor, los Pumas, el sábado en Ciudad Universitaria.

Pumas

Los Universitarios vencieron claramente al Atlas el fin de semana pasado y con ello aseguraron su presencia en la Fase Final y con un triunfo ante Chivas en la última jornada, no solo se meterán a los Cuartos de Final, sino que asegurarán volver a medirse con los tapatíos en dicha instancia.

Atlético de San Luis

Los potosinos consiguieron un punto de oro en el Volcán, que de momento los tiene con un lugar asegurado en el Play-In, aunque eso podría cambiar si la resolución del TAS le da los puntos a Puebla. De vencer a Santos, San Luis asegura su boleto a Cuartos de Final y una combinación de resultados podría ponerlos en la quinta posición. De caer, necesitan de los resultados de Tijuana y Toluca para saber si pasarán por el Play-In.

Tijuana

Los Xolos son uno de los equipos involucrados en la famosa resolución del TAS, pues de resultar favorable a Puebla, Tijuana perdería los tres puntos ganados en la mesa y caería a la posición 11 de la tabla, por lo que necesitaría el triunfo en su último compromiso ante Pachuca para aspirar a meterse con una combinación de resultados. De mantener sus puntos, los de Miguel Herrera estarían ya en el Play-In y solo requieren ganar para esperar que Pumas o San Luis pierdan y meterse a Cuartos.

Toluca

Por ahora, los Diablos están en la octava posición del torneo y todavía mantienen una ligera esperanza de meterse directamente, aunque necesitan vencer a Mazatlán y esperar que San Luis pierda ante Santos, que Tijuana caiga o empate con Pachuca y que Santos pierda o empate con Monterrey en el partido pendiente. De empatar o perder, quedarían en serio riesgo de quedarse fuera de la lucha por el título.

León

León de momento es noveno, pero podría llegar en la décima posición si Santos no pierde con Monterrey. Aún si se diera ese resultado, la Fiera necesita ganar en su compromiso frente a los Bravos de Juárez para asegurar el Play-In; la clasificación directa es matemáticamente posible, pero virtualmente es inalcanzable por la diferencia de goles.

Santos

Los Laguneros aún tienen dos partidos por jugar, por lo que tienen en sus manos la posibilidad de clasificar incluso directamente a los Cuartos de Final. Para conseguirlo, deberán vencer a Monterrey y San Luis, además de esperar que Pumas caiga con Chivas y que Tijuana no derrote a Pachuca. Perder ambos compromisos es el adiós inmediato, mientras que de conseguir entre 3 y 4 puntos, seguramente estarán en el Play-In.

¡A UNA SEMANA DEL FINAL!



Así marchan las cosas en la Liga MX con una sola jornada por disputarse:

-América, Tigres, Monterrey y Chivas ya tienen su lugar en los Cuartos de Final.

– Pumas aseguró lugar en Play-In y podría meterse directo en caso de vencer a Chivas.

-San Luis y… pic.twitter.com/ZPiXwrr1D9 — Fulbox (@fulboxOficial) November 6, 2023

Mazatlán

De momento, los Cañoneros están fuera de la instancia final, pero a pesar de la goleada frente a Necaxa, tienen en sus manos meterse al Play-In si consiguen vencer a Toluca a menos de que Puebla gane por goleada. Un empate o derrota los dejaría eliminados.

Puebla

La Franja tiene la esperanza de que la resolución del TAS les allane el camino rumbo a la Fase Final; pero mientras eso no suceda, la posibilidad de avanzar de ronda luce compicada: Puebla necesita derrotar a Cruz Azul y esperar que Toluca pierda, León no gane, Santos no consiga más de dos puntos en sus duelos restantes y que Mazatlán tampoco gane.

Pachuca

Pachuca aún tiene una ligera esperanza de clasificar, pero su pésima diferencia de goles (-12) le puede jugar en contra. Los Tuzos necesitan vencer a Tijuana y por lo menos dos de las siguientes combinaciones: que León no gane, que Santos solo sume un punto de sus seis por jugar, que Puebla empate o pierda con Cruz Azul. El resultado entre Mazatlán y Toluca es intrascendente, pues sea cual sea, terminará por debajo de alguno de los dos.

Juárez

Después de mantenerse en los primeros sitios por un buen rato, los Bravos se desplomaron y están prácticamente eliminados, pues solo un milagro les permitiría clasificarse; los fronterizos deben vencer a León por una buena cantidad de goles y esperar que Santos de preferencia pierda sus dos partidos y que Mazatlán, Puebla y Pachuca no sumen de a tres.

Querétaro

Los Gallos también tienen posibilidades muy remotas de clasificar, aunque son más reducidas incluso que las de Bravos, pues requieren de vencer a Monterrey también por bastantes goles, además necesitan que Juárez pierda con León, que Santos pierda sus dos partidos y que Mazatlán, Puebla y Pachuca no ganen su último compromiso.

Cruz Azul

La Máquina es el último equipo con posiblidades de clasificar, aunque estamos hablando prácticamente de un milagro: que Mazatlán pierda con Toluca, que Santos pierda sus dos partidos restantes, que Pachuca pierda, que Querétaro y Juárez no ganen y además vencer a Puebla por goleada. En caso de que el TAS falle a favor de Puebla, la Máquina está eliminada.

Atlas y Necaxa

Rojinegros y Rayos son los únicos dos equipos que llegan a la última jornada sin posibilidades matemáticas de meterse a la Fase Final, por lo que ya pueden ir pensando en la siguiente temporada.

Con 16 equipos aún en suspenso de saber si su temporada continuará en la siguiente fase del Apertura 2023, seguramente la última Jornada traerá muchísimas emociones.

