[Video] Resultado, Resumen y Penales Morelia vs Venados 1(4)-1(3) Play-In Liga de Expansión Apertura 2023

El Morelia sufrió más de lo esperado tras jugar con un hombre de más desde los 12 minutos, pero finalmente logró vencer a Venados desde el punto penal en el Play-In de la Liga de Expansión Apertura 2023.

El partido arrancó de manera complicada para Venados ya que apenas a los 12 minutos Luciano Nequecaur se fue expulsado, tras eso se pararon con prácticamente todos atrás neutralizando a un Morelia que no tenía ideas, al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, Morelia tenía total posesión de balón, pero no podían generar nada, sin embargo en un tiro de esquina al 69 apareció José Flores de cabeza para poner el 1-0, eso obligó a Venados a adelantar lineas, al 74 Guadarrama tuvo la oportunidad de empatar, pero apenas 3 minutos después un gravísimo error de Sosa le dejó la pelota a Jerónimo Rodríguez que no perdonó el 1-1 con el que nos fuimos a los penales.

Mauro Guadarrama abrió la serie poniendo al frente a Venados, mientras Jonny Uchuari fallaba ante un gran lance de Alcaráz. Sosa se lanzaba de manera espectacular para detener el cobro de García y Mendoza ponía el empate tras dos cobros. Guzmán y Flores anotaban para mantener el empate. Sosa detenía el cobro de Khaled Amador y García no perdonaba poniendo al frente a los Canarios. Patricio Zerecero mantenía con vida a Yucatán, sin embargo Ángel Tecpanectl no perdonaba el gol de la clasificación.

Así, el Morelia se convirtió en el séptimo clasificado a la liguilla, mientras que Venados tendrá una nueva oportunidad en casa el fin de semana ante el ganador del duelo de Correcaminos vs La Paz.

