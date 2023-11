Liga MX Torneo Apertura 2023

Tigres y América firmaron un decepcionante empate 0-0 en el cierre de la temporada regular en el Torneo Apertura 2023.

El partido arrancó de manera cerrada, no había claridad, Marcelo Flores intentaba tomar las riendas de la ofensiva de los Tigres, al 40 Quiñones mandó un centro que Cabecita Rodríguez no alcanzó a rematar, al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía muy cerrado, ambos tuvieron algunos intentos, pero el gol de la victoria no llegó a ningún arco.

Con este empate América cerró la temporada con históricos 40 puntos como líder general, mientras Tigres fue tercero con 30 unidades, ambos tendrán que esperar rival para la liguilla, aunque la UANL tendrá solamente dos opciones siendo el Atléticco San Luis o el Puebla sus posibles rivales. Tigres 0-0 América.

[Video] Resultado y Resumen Tigres vs América 0-0 Jornada 17 Liga MX Apertura 2023

Last modified: noviembre 11, 2023

Etiquetas: América