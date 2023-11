Inglaterra vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Sub-17 2023

Mundial Sub-17

Duelo de titanes el que nos espera esta viernes 17 de noviembre cuando en el marco de la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial Sub 17 2023, se enfrenten las escuadras de Inglaterra y Brasil buscando el primer lugar de grupo.

Hora y Canal Inglaterra vs Brasil

Sede: Estadio Internacional de Yakarta, Yakarta, Indonesia

Hora: 6:00 am de México. 9:00 am de Brasil. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SporTV en Brasil. VIX en México. Telemundo en Estados Unidos.

Inglaterra vs Brasil EN VIVO

El equipo de la Rosa ha conseguido dos victorias en sus primeros juegos de la Copa del Mundo, demostrando su poderío y una nueva generación de jóvenes futbolistas ingleses que buscarán conquistar la segunda corona Sub 17 para ellos.

Inglaterra ha marcado 12 goles en solo dos partidos y ya prácticamente aseguraron su presencia en la siguiente ronda, pues solo una derrota por bastantes goles y varias combinaciones de resultados podrán eliminar a los británicos de la lucha por el título.

Por su parte, la Verdeamarelha logró recuperarse del duro golpe que les propinó Irán al remontarles en el primer partido, aplastando a la escuadra de Nueva Caledonia por un imponente marcador de 9-0, mismo que les devolvió la esperanza de clasificarse a la ronda de eliminación directa.

Para asegurar su presencia en Octavos, Brasil tendrá que vencer a Inglaterra por cualquier marcador y así asegurar que terminará entre los dos primeros lugares; un empate podría mandarlos hasta la tercera posición, donde tendrían que esperar resultados para ver si logran el pase, mismo caso de una derrota frente a los ingleses.

Este sin duda es uno de los partidos más esperados de la Fase de Grupos de Indonesia 2023 y nos dejará con muchas emociones por buscar el primer lugar de grupo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

