[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Brighton vs Tottenham 4-2 Jornada 19 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

El Brighton aprovechó la localía y derrotó por 4-2 al Tottenham en el Amex Stadium en el compromiso correspondiente a la jornada 19 de la Premier League 2023-24.

El primer gol del partido llegó en el 11′ después de una buena jugada de Joao Pedro que asistiría a Hinshelwood que definiría con un potente derechazo. En el 23′ los locales ampliarían la ventaja desde los once pasos por medio de Joao Pedro tras una insólita infracción de Kulusevski. En el 63′ llegaría el tercero por medio de Estupiñán que remataría desde fuera del área para mandarla al ángulo superior izquierdo de Vicario que no pudo llegar. En el 76′ llegaría el doblete de Joao Pedro, otra vez desde los once pasos para ampliar la ventaja. En el 81′ llegaría el descuento de los Spurs por medio de Alejo Veliz quien anotaría su primer gol en esta Premier. Cinco minutos más tarde Ben Davies anotaría nuevamente para la visita de cabeza tras un centro de Porro. 4:2.

Con este resultado, Brighton asciende a la octava posición de la tabla con 30 unidades, mientras que el Tottenham se queda en la quinta posición con 36 unidades.

