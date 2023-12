Fulham vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Abrimos la actividad de este domingo 31 de diciembre en la jornada 20 de la Premier League 2023-2024, cuando Fulham se enfrenta al equipo del Arsenal de Mikel Arteta en un encuentro importante en Craven Cottage.

Hora y Canal Fulham vs Arsenal

Sede: Craven Cottage, Fulham, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Fulham vs Arsenal en VIVO

Fulham se encuentra actualmente en el puesto 13 de la clasificación de la Premier League y no ha estado en su mejor momento esta temporada. El equipo local sufrió una sorprendente derrota por 3-0 a manos del Bournemouth esta semana y necesitará trabajar duro para recuperarse en este partido.

El Arsenal, por otro lado, ocupa el segundo lugar en la clasificación de la liga en este momento y ha estado bastante impresionante esta temporada. Los Gunners sufrieron una derrota por 2-0 contra el West Ham United en su partido anterior y tienen algo que demostrar este fin de semana.

El Arsenal tiene un récord histórico impresionante contra el Fulham y ha ganado 42 de los 62 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las miserables ocho victorias del equipo de Raúl Jiménez.

Predicción Fulham vs Arsenal

El Arsenal ha dado un paso al frente con Mikel Arteta, pero ha sufrido tartamudeos ocasionales durante el último mes. Jugadores como Bukayo Saka y Gabriel Martinelli se han destacado esta temporada y buscarán dejar su huella este fin de semana.

Fulham no ha cumplido con las expectativas este mes y tiene un pobre historial en casa contra los Gunners en el pasado reciente. El Arsenal es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este partido.

Pronóstico: Fulham 1-3 Arsenal

Last modified: diciembre 30, 2023

