[Vídeo] Repetición Gol Vinicius Jr Real Madrid 3-1 Barcelona Supercopa de España 2024

Y Vinicius Jr no se cansa de hacer goles en El Clásico. El atacante ya le marcó Hattrick al Barcelona en el KSU Stadium en el compromiso que el Real Madrid gana por 3-1 por la final de la Supercopa de España 2024.

Esta vez, el tanto de Vinicius Jr llegó desde los once pasos luego de una infracción de Ronald Araújo sobre el mismo agarrón que el árbitro no dudó en señalar como penal. En la definición, el brasileño definió cruzado e Iñaki Peña no alcanzó a llegar.

Con esta anotación, el Real Madrid está cerca de llevarse nuevamente el título par la Supercopa de España.

VÍDEO | HATTRICK DE VINICIUS JR AL BARCELONA

¡HAT TRICK DE VINI!



EL Real Madrid recupera su ventaja y antes del descanso está cerca de la #SupercopaDeEspaña pic.twitter.com/dtLYaVSBer — Fulbox (@fulboxOficial) January 14, 2024

