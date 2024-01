¿Juan Escobar puede continuar en Cruz Azul? Esto es lo que se sabe

Noticias

Juan Escobar estuvo este lunes en las instalaciones de Cruz Azul en una reunión con Iván Alonso. El futbolista estuvo un par de horas y al momento de salir antendió a los medios de comunicación.

“La verdad el cariño de la gente, como dije, desde el día 1 siempre me recibieron bien y pase lo que pase, me voy a ir… si me voy, no estoy asegurando nada, pero si es que me voy, no me voy con los campeonatos que gané sino que me voy contento por el cariño que gané con la gente y eso es lo más importante también… La verdad me va a doler bastante pero, como te dije, todavía no sé qué va a pasar, todavía tengo que hablar y después veremos”, dijo Juan Escobar para ESPN al salir de las instalaciones.

Algunos aficionados del Cruz Azul también estuvieron presentes y le pidieron al jugador que se quedara. Escobar se vio bastante conmovido por la petición de estos aficionados.

