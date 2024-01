Chicharito Hernández confesó lo que le falta para regresar a la Selección Mexicana

Noticias

En las últimas horas, el nombre de Javier ‘Chicharito’ Hernández ha estado en tendencia tras su presentación con Chivas y porque cada vez se acerca más su debut en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Hablando del regreso de Chicharito, los aficionados del Rebaño se han preguntado si en algún momento el delantero puede regresar a la Selección de México, debido a que cuando estuvo anteriormente, la tri tuvo buenos resultados e incluso se convirtió en uno de los goleadores más respetados del país.

¿Regresará pronto Chicharito a la Selección?

El regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández tendrá que esperar, puesto que recientemente, el propio jugador comentó que hay una serie de elementos que le hacen falta antes de volver a vestir la camiseta de México.

«Todavía no, (no le ha llamado Jaime Lozano para platicar sobre su regreso al Tricolor), pero no tiene por qué tampoco, eh, no he estado en la selección por tres, cuatro años», empezó diciendo.

«La Selección (la convocatoria) como siempre, cada mexicano no lo tenemos que ganar, nuestro llamado, obviamente, en nuestros clubes para que seas considerado de que tu trabajo está siendo tan bueno, para que puedas tener oportunidades en la selección», agregó.

