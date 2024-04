[Video] Resultado, Resumen y Goles Bayern Múnich vs Real Madrid 2-2 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

El Real Madrid salió con vida de su visita al Bayern Múnich al igualar 2-2 en la ida de las semifinales de la Champions League 2023-2024.

El partido arrancó con dominio del Bayern Múnich que buscaba tomar las riendas, tenía la pelota, pero no podía generar ante un Real Madrid parado atrás esperando su oportunidad que llegó al 24 cuando Toni Kroos mandó un pase filtrado que Vinicius no perdonó para el 0-1, los Bávaros siguieron apretando, pero la realidad es que no encontraron como poner en peligro el arco Merengue.

Para el segundo tiempo el Bayern Múnich salió con todo y a los 8 minutos Laimer tocó para que Leroy Sané pusiera el 1-1, apenas 2 minutos después Lucas Vázquez cometió un penal sobre Jamal Musiala, Harry Kane no perdonó el 2-1, tras eso el Real Madrid intentaba reaccionar, pero sin mcuha claridad, hasta que al 81 Vinicius sirvió a Rodrygo que fue derribado por Kim Minjae para un penal claro que el mismo Vinicius mandó al fondo para sellar el 2-2 final.

¡NADA que hacer para Lunin!



¡El Bayern lo dió vuelta en cuatro minutos!



Así, el Real Madrid se acerca a la final, pero el próximo miércoles tendrá que recibir a un Bayern Múnich que ir al Santiago Bernabéu con todo por el triunfo. Los Merengues recibirán al Cádiz el sábado en LaLiga. Bayern Múnich 2-2 Real Madrid.

