PSG vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

Obligado a pagar por las oportunidades perdidas en el partido de ida de la semifinal de la Champions League 2023-2024, el Paris Saint-Germain busca corregir sus errores alemanes en la batalla de vuelta del martes 7 de mayo contra el Borussia Dortmund.

Los campeones franceses están a 90 minutos de sufrir la conocida angustia europea debido a la derrota por 1-0 de la semana pasada en el Signal Iduna Park, donde uno de los íconos del Dortmund jugó su último partido en casa de la Liga de Campeones con el BVB.

Hora y Canal PSG vs Borussia Dortmund

Sede: Parc des Princes, París, Francia

Hora: 9:00 pm de Alemania y España. 1:00 pm de México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

PSG vs Borussia Dortmund en VIVO

Como el PSG no logró aprovechar una multitud de oportunidades en el partido de ida (el ex atacante del Dortmund, Ousmane Dembélé, en particular, sufrió un espectáculo de horror contra su antiguo club), el talismán del BVB, Niclas Fullkrug, ofreció a los hombres de Luis Enrique una lección de crueldad ofensiva.

En el minuto 36, el internacional alemán hizo una carrera brillante para encontrar el balón de Nico Schlotterbeck por encima, hizo un toque encantador y disparó un feroz disparo raso que superó a Gianluigi Donnarumma, anotando así en la Champions League 2023-24, su temporada de debut en la Copa de Europa, por tercera vez.

El Dortmund también registró su quinta portería a cero en la Champions League de esta temporada gracias al despilfarro del PSG, que al menos tuvo la suerte de tener un fin de semana libre de la Ligue 1 en preparación para el tentador partido de vuelta del martes, aunque ya se ha asegurado el título de liga una vez más.

Cerca pero sin dar el paso definitivo siempre ha sido la constante de Les Parisiens en la Champions League, pero el equipo de Enrique ya revirtió un déficit en el partido de ida contra el Barcelona en los cuartos de final y ahora podría convertirse en el primer equipo en la historia del torneo en llegar a la final después de perder sus primeras batallas de cuartos y semifinales.

Una racha de siete partidos sin portería a cero en todas las competiciones no le hará ningún favor al PSG en ese sentido, ni ganar solo tres de sus últimos ocho partidos en el Parque de los Príncipes, pero no desde el primer fin de semana de la temporada 2023-24 de la Ligue 1 los de Enrique no consiguen marcar en casa.

En un intento por romper la secuencia goleadora de 24 partidos del PSG en el Parque de los Príncipes camino a una final imprevista de la Liga de Campeones, el Dortmund se enorgullece de tener la etiqueta de maestros defensivos en la Copa de Europa de esta temporada; una quinta blanqueada en el escaso éxito de la semana pasada representa la cifra más alta de cualquier equipo en el torneo.

Poner un pie en la final de Wembley fue la respuesta perfecta a una mala racha de la Bundesliga, en la que los hombres de Edin Terzic empataron con el campeón Bayer Leverkusen y sufrieron una humillante derrota por 4-1 contra el RB Leipzig, pero la visita del Augsburgo al Signal Iduna Park el domingo fue una conclusión inevitable en tan solo 30 minutos.

Un día después de anunciar su salida del Dortmund al final de la temporada, el querido Marco Reus iluminó el Westfalenstadion con un gol y dos asistencias en el 5-1, mientras que el juvenil Youssoufa Moukoko – potencialmente heredero de su compañero saliente – contribuyó con un aparato ortopédico propio.

Sin embargo, la necesidad del Dortmund de supremacía en la Champions League ya no es tan grande, ya que vencer al PSG la semana pasada aseguró que la Bundesliga recibiría un quinto lugar en la Liga de Campeones según su coeficiente UEFA, y los hombres de Terzic tienen garantizado terminar cuarto o quinto en la clasificación.

La red de seguridad del coeficiente ciertamente no conducirá a una caída en el rendimiento de los visitantes, pero no han logrado ganar ni anotar en tres visitas anteriores al césped del PSG, cayendo 2-0 en la batalla de grupo de septiembre y solo logrando un disparo a puerta toda la noche; una repetición de una victoria tan dominante dejaría sólo al Bayern Munich o al Real Madrid interponiéndose en el camino del PSG hacia ese elusivo honor europeo.

Pronóstico PSG vs Borussia Dortmund

El PSG fue su peor enemigo frente a la portería durante el partido de ida y ahora ha impactado el palo 10 veces en la Champions League de esta temporada, pero un descanso oportuno de las tareas domésticas le ha dado a Enrique y su personal de trastienda tiempo suficiente para analizar la situación del desempeño derrochador de la semana pasada.

Sin embargo, los grandes goleadores del Dortmund también están bien descansados, y la motivación adicional de darle a Reus el regalo de despedida de una medalla de la Champions League colgada de su cuello es realmente poderosa. Puede que dos horas de fútbol no sean suficientes para resolver esta eliminatoria, pero la intimidante atmósfera del Parque de los Príncipes debería desempeñar su papel en una tanda de penales emocionante, donde creemos que el PSG mantendrá sus nervios para conseguir su boleto a la final.

Predicción: PSG 2-1 Borussia Dortmund (2-2 en el global a.e.t – PSG ganará en los penaltis)

