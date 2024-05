Monterrey vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Femenil Clausura 2024

Liga MX Femenil

Las Rayadas reciben a Pumas en el último capítulo de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil Clausura 2024 y donde las regiomontanas parten con ventaja, aunque no deberán confiarse ante las universitarias.

Hora y Canal Monterrey vs Pumas

Sede: Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León.

Hora: 9:00 pm de México.

Transmisión: VIX

Monterrey vs Pumas EN VIVO

Las Rayadas dieron un paso muy importante hacia la siguiente ronda con un buen duelo en casa de las universitarias y aunque pareciara ser que la serie está definida, no puede confiarse ante una escuadra peligrosa como Pumas y que no tiene nada que perder.

Monterrey no ha tenido el mejor de los desempeños en el cierre de torneo, pero sin duda es un equipo que sabe jugar las fases finales de los torneos y más considerando que tienen ya algunos años sin levantar la Copa, en esta ocasión van con todo en busca del tercer título de Liga.

Por su parte, Pumas partió como la víctima desde el inicio de la serie y tras caer en casa, ahora necesitan viajar a la Sultana del Norte para vencer por tres goles a Rayadas y aunque luce como una tarea más que complicada, lo van a pelear hasta el último momento.

El cuadro de la UNAM no ha podido avanzar a Semifinales y aunque hoy no luce como la ocasión ideal, quizás pueda ser el momento tomando en cuenta que las albiazules no han demostrado su mejor futbol en los últimos partidos.

La escuadra de las Rayadas parte como favorita para llevarse otra victoria y aunque Pumas peleará, seguramente la escuadra del BBVA será la que avance a Semifinales. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Last modified: mayo 13, 2024

Etiquetas: Liga MX Femenil Clausura 2024