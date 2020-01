Tweet on Twitter

El Barcelona pasó muchísimos más problemas de los esperados para vencer a un aguerrido Ibiza 1-2 en los 16avos de Final de la Copa del Rey 2019-2020.

El partido arrancó de gran manera para el Ibiza que sorprendió apenas a los 9 minutos cuando Javi Pérez puso el 1-0, pero eso no fue todo, al 17 parecían poner el 2-0, pero hubo una falta que anuló el gol, tras eso el Barcelona buscaba tomar la posesión, era dueño de la pelota, pero era incapaz de generar real peligro, al 28 Javi Lara volvió a generar peligro con un tiro libre, al 38 un poste de Rai y una gran atajada de Neto salvaron al Barca que al descanso se fue perdiendo. Para el segundo tiempo el Barcelona mantenía el control total de la pelota, pero no podían abría a una defensa muy bien parada, hasta que al 72 Frenkie De Jong sirvió a Antoine Griezmann que logró el empate, tras eso el Barca se fue al ataque, pero la realidad es que no se veían certeros, hasta que al 90+4 finalmente Griezmann se vistió de héroe con el 1-2 final.

Así, el Barcelona firmó su boleto a los Octavos de Final dejando al Ibiza eliminado. El Barca visitará al Valencia el sábado en LaLiga. Ibiza 1-2 Barcelona.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Ibiza vs Barcelona 1-2 Copa del Rey 2019-2020