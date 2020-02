[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Juárez vs Necaxa 2-1 Jornada 5 Torneo Clausura 2020

Tweet on Twitter

Los Bravos de Juárez siguieron con su gran arranque de campaña logrando vencer 2-1 al Necaxa en el cierre de la fecha 5 del Torneo Clausura 2020.

El partido arrancó de manera pareja, no había claridad en ningún área, hasta que al 14 Diego Rolán sacó disparo peligroso, el choque se mantenía muy disputado en media cancha, al 28 finalmente el Necaxa logró tomar ventaja cuando Juan Delgado sirvió a Claudio Baeza que no perdonó el 0-1, pero Juárez logró el empate al 38 cuando Víctor Velázquez apareció de cabeza para el 1-1 con el que nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 2 cuando Martín Rabuñal aprovechó un titubeo de la defensa para poner el 2-1, el Necaxa se fue con todo en la recta final, pero el gol del empate no llegó.

Con esta victoria Juárez arribó a 10 puntos colocándose en la tercera posición, mientras que Necaxa se quedó con 8 unidades en el sexto puesto. Los Bravos visitarán a Dorados el miércoles en la Copa MX, mientras que los Rayos recibirán a Querétaro el próximo domingo en la fecha 6 de la Liga MX. Juárez 2-1 Necaxa.

