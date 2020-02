Tweet on Twitter

El Napoli y el Barcelona firmaron un intenso empate a uno en la ida de los Octavos de Final de la Champions League 2019-2020.

El partido arrancó de manera pareja, con mucha intensidad, pero sin demasiada claridad, poco a poco el Barcelona se hacía de la pelota, pero sin demasiado peligro, no había disparos a puerta, hasta que al 29 Zielinski le robó la pelota a Junior Firpo para servir a Dries Mertens que logró el 1-0, al 42 parecía que Manolas ponía el segundo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Barcelona tenía la pelota intentando apretar, pero otra vez les faltaba el último toque, hasta que al 56 Semedio cruzó para que Antoine Griezmann llegará a empujar poniendo el 1-1, el Napoli buscó reaccionar, al 60 Lorenzo Insige sacó disparo que Ter Stegen salvó, dos minutos después otra vez el arquero alemán salvó su arco tras disparo de Callejón, al 75 en un tiro de esquina Umititi estuvo cerca, pero ya no hubo más a pesar de que Arturo Vidal se fue expulsado al 89 por reclamar.

Estos dos equipos se veran las caras en el partido de vuelta el próximo 18 de marzo en el Camp Nou donde el Barcelona buscará imponer su jerarquía y firmar su clasificación. Los Blaugranas se medirán al Real Madrid el domingo en LaLiga. Napoli 1-1 Barcelona.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Napoli vs Barcelona 1-1 Octavos de Final Champions League 2019-2020