Con una polémica mano que no fue señalada como penal, el Leganés empató 2-2 con el Real Madrid en la última jornada de la Liga Española 2019-2020.

El partido arrancó de gran manera para el Real Madrid que tomó ventaja apenas a los 9 minutos con gol de Sergio Ramos, eso parecía liquidar a un Leganés que necesitaba ganar, pero no bajó el ánimo del equipo que apretaban al ataque, parecía que no había más en el primer tiempo, pero al 45+1 Bryan Gil logró el empate para irnos al descanso con el 1-1. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 7 cuando Isco mandó un pase filtrado preciso que Marco Asensio no perdonó para el 1-2 que parecía liquidar, pero otra vez el Leganés reaccionó yéndose con todo al ataque generando buenas oportunidades, pero el gol no llegaba, hasta que al 78 Assalé apareció para el 2-2, los Pepineros se fueron con todo y la polémica llegó al 86 con lo que parecía una clara mano de Jovic que no se marcó a pesar de la revisión por el VAR, eso pegó al Leganés que ya no pudieron anotar.

En el otro partido el Ceta de Vigo empató 0-0 con el Espanyol para que el Leganés, de Javier Aguirre, quedará descendido con 36 unidades, mientras que Real Madrid quedó como campeón con 87 puntos y ahora se preparará para la Champions League. Leganés 2-2 Real Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Leganés vs Real Madrid 2-2 Jornada 38 Liga Española 2019-2020